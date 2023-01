Lượng khách qua Bến xe Miền Đông mới giảm, Bến xe Miền Tây chưa đạt đỉnh

(PLO)- Lượng khách đi qua Bến xe Miền Đông mới giảm từ 11.000 khách (ngày 16-1) xuống còn 6.500 khách vào ngày 17-1.

Cửa ngõ phía Tây thông thoáng

Ghi nhận của PLO, tình hình giao thông tại cửa ngõ miền Tây ngày 17-1 có đông hơn ngày thường nhưng vẫn không tăng đột biến so với 2-3 ngày trước.

Theo đánh giá của lực lượng CSGT, người dân đã đi về quê ăn tết nhiều ngày trước.

Ông Lê Văn Hùng (quận Bình Tân) chia sẻ: Do nhiều công ty cho công nhân nghỉ từ sớm, có nơi nghỉ cách đây gần một tháng nên nhiều người đã về quê sớm. Dù là những ngày giáp tết, song năm nay đường sá có phần thông thoáng hơn so với những năm trước.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách đến bến có cao hơn so với như những ngày trước. Tuy nhiên, những ngày tới lượng khách có thể đạt đỉnh với hơn 49.000 khách/ngày. Theo vị đại diện, hôm nay lượng khách xuất bến đạt gần 32.000 khách/ngày, với 1.335 xe, tăng hơn 127% so với ngày thường. Như vậy, nếu so sánh với năm 2022, lượng khách tăng 159%, so với năm 2021 lượng khách tăng 106%.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết các tuyến từ bến xe này chủ yếu đi về các tỉnh ĐBSCL, là các chặng ngắn. Theo đó, người dân có xu hướng về muộn hơn. Hiện, bến xe vẫn còn đủ vé, đáp ứng đúng theo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết này.

Bến xe Miền Đông nhộn nhịp

Ghi nhận chiều 26 tết tại các tuyến đường quanh Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cũ đã nhộn nhịp hơn hẳn, nhiều người mang theo vali, hành lý mau chóng di chuyển đến bến để bắt xe về quê khiến tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lên bến xe miền Đông cũ ùn tắc hơn ngày thường.

Tương tự, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh ở cổng bến xe cũng tấp nập xe ra vào bến, bên trong bến hành khách cũng tập trung đông hơn và ngồi kín các hàng ghế chờ ở khu vực mua vé.

Đại diện BXMĐ cũ cho biết lượng khách xuất bến từ bến xe đạt gần 550 xe, với gần 15.000 hành khách.

Nếu so với những ngày trước, lượng khách đến bến xe cao hơn rất nhiều, dù chưa phải giờ cao điểm. Có thể thấy, lượng khách tới với bến xe đạt cao hơn số lượng dự báo. Hiện BXMĐ vẫn đủ vé, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hiện bến xe có 58 đơn vị đã kê giá vé đi lại đúng theo quy định.

Đại diện BXMĐ cũ cũng dự đoán, lượng khách có thể giảm trong ngày mai.

Tương tự, đại diện BXMĐ mới cho biết lượng khách xuất bến từ BXMĐ mới đã giảm so với những ngày trước. Theo đó, lượng khách xuất bến ngày 16-1 có 6.500 khách, với 250 xe. Trong khi đó, ngày trước (ngày 15-1) bến xe đã đạt đỉnh với hơn 11.000 hành khách xuất bến, số hành khách cao nhất từ trước tới nay.

Khi lượng khách tăng cao đột biến, BXMĐ mới có tình trạng thiếu ghế ngồi để phục vụ hành khách. Ước tính, ngày mai bến xe cũng sẽ đón khoảng 8.000 hành khách về quê ăn tết. Hiện có 35/93 đơn vị kê khai giá vé đúng theo quy định.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang cho biết đến nay lượng khách sử dụng xe trung chuyển về BXMĐ mới đã tăng cao, nhu cầu đi lại lớn. Theo đó, Phương Trang đã tăng xe số lượng xe và tiếp viên, lái xe thêm 50% nữa để phục vụ hành khách trong dịp tết.

Đ.TRANG - N.CHÂU- K.CƯỜNG