Lý do chậm cấp sổ hồng khu dân cư An Sương, quận 12, TP.HCM 16/09/2024 18:19

(PLO)- Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP có công văn đề nghị Sở TN&MT TP cung cấp thông tin, tài liệu đối với dự án Khu dân cư An Sương để phục vụ công tác điều tra liên quan.

Sở TN&MT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND TP, trong đó nêu rõ thông tin về Khu dân cư An Sương, quận 12 vì sao chậm cấp sổ hồng cho cư dân.

Cung cấp tài liệu dự án phục vụ công tác điều tra

Theo Sở TN&MT TP, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP có công văn đề nghị Sở TN&MT TP cung cấp thông tin, tài liệu đối với dự án Khu dân cư An Sương để phục vụ công tác điều tra liên quan.

Do đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan dự án Khu dân cư An Sương sẽ tạm ngưng cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Động thái này được xem là bước tiếp theo của cơ quan công an TP.HCM khi cuối năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

HDTC tiền thân là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP - đây là công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO).

Theo Sở TN&MT TP, về cơ bản, Sở đã cấp sổ hồng đối với hầu hết các thửa đất tại dự án Khu dân cư An Sương cho Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP.

“Đối với trường hợp các thửa đất tại Khu dân cư An Sương chưa được cấp sổ hồng là do Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở đã có các văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các nội dung nêu trên theo quy định”, báo cáo của Sở TN&MT TP lý giải.

Một góc khu dân cư An Sương. Ảnh: Công ty HDTC

Sổ hồng nhà ở xã hội 35 Hồ Ngọc Lãm tiếp tục tắc

Liên quan đến một dự án cũng nhiều năm “treo” sổ hồng cư dân là dự án chung cư nhà ở xã hội 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân của Công ty Địa ốc Hoàng Quân, Sở TN&MT TP cũng vừa có giải thích cụ thể hơn.

Sở TN&MT TP cho biết, trước đây căn cứ Điều 72 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ, Sở TN&MT TP là cơ quan có ý kiến về "điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án” và chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai TP để xem xét, thực hiện cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án". Vì vậy, Sở TN&MT TP đã có các công văn 1689 và số 11368 báo cáo UBND TP về vấn đề sổ hồng cho người mua nhà tại dự án nêu trên.

Nay theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 101/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp sổ hồng và hệ thống thông tin đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 1-8-2024) thì Sở Xây dựng TP là cơ quan có ý kiến.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP là cơ quan có ý kiến về: “xác nhận nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng đủ điều kiện được đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng" và “xác nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản”.

"Như vậy hiện nay, nhiệm vụ của Sở TN&MT TP về có ý kiến “điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án' đã chấm dứt do nhiệm vụ này nay thuộc Sở Xây dựng TP xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về kinh doanh bất động sản...", Sở TN&MT TP khẳng định.