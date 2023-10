Một công ty bất động sản lên tiếng về đại gia Đinh Trường Chinh

(PLO)- Đại gia Đinh Trường Chinh vừa bị khởi tố do vi phạm pháp luật trong vụ thâu tóm đất công.

Đại gia Đinh Trường Chinh từng nổi lên với việc bỏ hơn 1.000 tỉ đồng để mua cổ phần chi phối Công ty Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC), vốn trước đây thuộc sở hữu 100% của Nhà nước.

Sau đó, ông Đinh Trường Chinh đã ngồi vào ghế Chủ tịch HDTC. Hiện công ty này có rất nhiều dự án đang phát triển khá đình đám. Đơn cử như dự án Laimian City tại khu đô thị An Phú – An Khánh (TP.HCM) có quy mô khủng với hơn 13.000 căn hộ cao cấp. Ngoài ra, HDTC còn triển khai dự án Laimian Quy Nhơn, An Sương I Park, Lăng Cô Spa & Resort, tham gia vào thực hiện khu công nghiệp...

Tại HDTC, đại gia Đinh Trường Chinh chỉ có 26,45% tỉ lệ sở hữu nhưng nếu tính cả các cổ đông liên quan thì lên đến 70% tỉ lệ sở hữu. 30% còn lại thuộc về Tổng công ty địa ốc Sài Gòn.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, HDTC có doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 713 và 97 tỉ đồng.

Ngay sau khi ông Đinh Trường Chinh bị bắt, HDTC đã chính thức lên tiếng. Theo đó, HDTC được cổ phần hóa vào năm 2016 và ông Đinh Trường Chinh là một trong những cổ đông của công ty.

HDTC khẳng định Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP.HCM đã có thông tin quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Chinh liên quan đến thời kỳ ông Chinh làm Chủ tịch Công ty Việt Hân, không liên quan đến HDTC.

Hiện ban lãnh đạo HDTC đã họp chuẩn bị về mặt nhân sự, bộ máy hoạt động, triển khai công việc... Do đó, HDTC khẳng định sự việc trên không ảnh hưởng đến bất kỳ định hướng phát triển dài hạn và hoạt động bình thường nào của công ty trong thời gian sắp tới.

Ngày 26-10 vừa qua, Cơ quan Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam ông Đinh Trường Chinh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân do có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

PHƯƠNG MINH