Lý do Công Vinh không về SL Nghệ An 13/11/2024 06:55

(PLO)- Chỉ vài giờ sau khi thông báo Công Vinh trở về giúp sức đội bóng quê hương trong vai trò trợ lý HLV, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đã phủ nhận việc tái xuất ở khu vực kỹ thuật của SL Nghệ An.

Sau 7 vòng đấu V-League, đội bóng SL Nghệ An mới có bốn trận hòa và ba trận thua, cùng 4 điểm với SHB Đà Nẵng, Hải Phòng nhưng xếp cuối bảng do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Gần nhất sau trận thua Thanh Hóa 0-1 ngay trên sân Vinh ngày 10-11, HLV Phạm Anh Tuấn xin từ chức và thay thế là trợ lý Phan Như Thuật.

Công Vinh mong trở về đội bóng quê hương trong tương lai

Trong đêm 11-11, CLB SL Nghệ An đã thông báo từ vòng 8 V-League (ngày 15-11), HLV Phan Như Thuật sẽ ngồi ghế thuyền trưởng thay cho đàn anh Phạm Anh Tuấn và đáng chú ý nhóm trợ lý xuất hiện hai gương mặt nổi tiếng một thời là Văn Quyến, Công Vinh. Đây là tin vui của làng bóng xứ Nghệ bởi từ lâu lắm rồi, các cựu binh của CLB lẫn trên tuyển quốc gia đồng lòng góp sức cùng đội bóng quê hương duy trì cuộc chơi lớn V-League.

Tuy nhiên, ngay nửa khuya 11-11, Công Vinh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và gọi việc anh trở về SL Nghệ An là không chính xác. Cựu chủ tịch CLB TP.HCM chia sẻ: “Lãnh đạo đội bóng có gọi cho Vinh để mời Vinh về làm Chủ tịch hội đồng HLV quản lý chuyên môn cho đội V-League SL Nghệ An và quản lý cả đào tạo trẻ. Bản thân Vinh rất lấy làm vinh dự khi được nhận lời mời này, nhưng cũng đang cần thời gian để suy nghĩ và sắp xếp công việc.

Công Vinh cho biết chưa thể sắp xếp công việc nên hẹn đội bóng cũ trong tương lai sẽ cống hiến. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau khi bàn bạc với gia đình, do thời gian này cũng quá gấp gáp nên Vinh không thể sắp xếp được công việc hiện tại ở TP.HCM nên chắc có lẽ Vinh không thể nhận lời quay về SL Nghệ An để hỗ trợ đội bóng được, mong ban lãnh đạo cũng như quý cổ động viên SL Nghệ An thông cảm cho Vinh.

Vinh xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến CLB SL Nghệ An và rất cảm ơn vì luôn dành tình cảm cho Vinh. Trong tương lai nếu có thể sắp xếp được công việc hiện tại Vinh mong sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương”.

Lê Công Vinh 39 tuổi, trưởng thành từ “lò” đào tạo SL Nghệ An, từng có thời gian chơi bóng chung với Như Thuật và Văn Quyến cả trong màu áo CLB lẫn các đội tuyển quốc gia. Nếu như cả Thuật và Quyến đều sớm chia tay với nghiệp quần đùi áo số rồi chuyển sang nghề huấn luyện thì Công Vinh mãi đến năm 2016 mới giải nghệ. Cựu chân sút tuyển Việt Nam ba lần giành Quả bóng vàng có thời gian ngắn làm Chủ tịch CLB TP.HCM và tham gia mở một số trung tâm bóng đá.

CLB giới thiệu Công Vinh trong Ban huấn luyện.

SL Nghệ An bỏ tên Công Vinh ra khỏi danh sách đăng ký

Sau khi HLV Phạm Anh Tuấn xin rút lui vì thành tích bết bát của đội bóng, SL Nghệ An đã tái bổ nhiệm Phan Như Thuật lên cầm quân, nhờ HLV này có đầy đủ bằng cấp theo quy định của V-League. Cựu tiền vệ Như Thuật 40 tuổi cũng từng nắm CLB chơi giải vô địch quốc gia rồi bị thay thế hồi tháng 5. Khi ấy, HLV Phạm Anh Tuấn đã giúp SL Nghệ An vượt cạn để trụ hạng thành công nhưng hiện tại, CLB có động tác “thay tướng, đổi vận”.

Và với mong muốn những cựu cầu thủ SL Nghệ An tái hợp giúp đội trụ hạng mùa này, lãnh đạo CLB đã mời Lê Công Vinh nhưng bất thành. Tuy nhiên, CLB khẳng định có đăng ký Công Vinh giữ vai trò trợ lý. Theo đó, SL Nghệ An có mời Công Vinh về làm việc và anh đã nhận lời, nhiệm vụ cụ thể do Ban lãnh đạo bổ nhiệm và phân công.

Trong quá trình liên lạc, Công Vinh đã gửi thông tin, giấy tờ cá nhân để đăng ký lên VPF, bên cạnh việc CLB đã thông báo và thống nhất với Công Vinh qua tin nhắn rằng với điều kiện bằng cấp hiện tại (Chứng nhận học bằng C, nhưng chưa được AFC cấp bằng). Vì thế, Công Vinh sẽ làm nhiệm vụ chuyên môn trong khu vực kỹ thuật SL Nghệ An tại V-League, chỉ có thể đăng ký chức danh "Cán bộ phân tích kỹ thuật".

SL Nghệ An đã thay tướng sau 7 vòng đấu V-League đang nằm cuối bảng xếp hạng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nội dung thông báo của CLB SL Nghệ An có đoạn: “Trên hết, CLB tôn trọng các quy định của VPF và bộ phận truyền thông, căn cứ theo thủ tục đã tiến hành đăng ký. Việc Công Vinh không tiếp tục ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục pháp lý với VFF và VPF cũng như bài đăng của Công Vinh đã ảnh hưởng rất lớn uy tín của đôi bên.

Mặc dù ông Lê Công Vinh có đăng thông tin chưa nhận lời SL Nghệ An nhưng đến thời điểm hiện tại, CLB chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ Công Vinh. Do đó, tạm thời CLB đã chỉnh sửa bài đăng trước khi có thông tin mới. Qua sự việc này, bộ phận truyền thông SL Nghệ An một lần nữa xin thứ lỗi, rút kinh nghiệm và nhận được sự thông cảm”.