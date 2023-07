Mặc áo Hoàng Sa, Trường Sa có bản đồ Việt Nam đi xem BlackPink

(PLO)- Áo phông có bản đồ Việt Nam kèm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang được nhiều người tìm mua.

Đêm mai, ngày 29-7, đêm diễn đầu tiên của nhóm nhạc BlackPink sẽ chính thức diễn ra ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trước đêm diễn, trên các hội nhóm, nhiều hoạt động trao đổi, mua bán các sản phẩm gắn liền với nhóm nhạc đình đám này diễn ra rất sôi nổi.

Trong đó, hình ảnh chiếc áo phông có màu đen, nền chữ hồng rất được nhiều người quan tâm. Mặt trước áo có dòng chữ Welcome Black Pink TO VIETNAM 2023. Mặt sau có chữ: HOANGSA_TRUONGSA BELONGS TO VIETNAM, kèm theo đó là bản đồ Việt Nam kèm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Một chiếc áo được bán với giá 250 ngàn.

Anh NXĐ, người đang sở hữu chiếc áo này thích thú đưa hình ảnh lên mạng kèm dòng trạng thái: Đây không phải Flex. Đây là yêu nước (Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam).

Trước đó, tối 4-7, mạng xã hội xuất hiện thông tin website chính thức của iMe Entertainment có đăng bản đồ “đường lưỡi bò” ngay tại trang chủ. Trên Fanpage của iMe Vietnam, đường link dẫn đến website này cũng được gắn trong phần giới thiệu.

Ngay sau đó, nhiều người tỏ ra phẫn nộ, kêu gọi “tẩy chay” Born Pink World Tour Hanoi. Các bài đăng Fanpage iMe Vietnam nhận nhiều icon “phẫn nộ”. Công ty TNHH Âm nhạc iMe (iMe Vietnam) – đơn vị xin cấp phép tổ chức sự kiện Black Pink đã phải lên tiếng xin lỗi về vấn đề này.

VIẾT THỊNH