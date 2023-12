Man City – Crystal Palace: The Citizens trở lại đường đua

Sau chuỗi trận gây thất vọng vì toàn hòa và thua, cuối cùng Man City cũng ngắt được thành tích bết bát đó bằng chiến thắng 2-1 trước Luton. Tuy nhiên, điều đáng nói là đoàn quân của HLV Pep Guardiola rất vất vả mới có thể rời sân với 3 điểm, thậm chí Man City còn bị Luton dẫn trước.

Chứng kiến phong độ không ổn định của Man City, CĐV The Citizens có lý do để không an tâm, đặc biệt lịch thi đấu thời gian tới rất dày. Tạm bỏ lại những thành tích không tốt ở giải quốc nội, Man City tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở đấu trường Champions League khi hạ gục Crvena Zvezda với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, qua đó giữ vị trí đầu bảng G với 18 điểm tuyệt đối.

Man City quyết tâm trở lại đường đua sau chiến thắng nhọc nhằn trước Luton Town. Ảnh: Getty

Chưa thể xác định Man City quay trở lại mạch trận toàn thắng nhưng sau 2 chiến thắng này phần nào giúp toàn đội lên tinh thần và chuẩn bị vào giai đoạn nước rút của Premier League.

Hiện tại, Man City đang có 33 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, thua vị trí nhất bảng của Liverpool 4 điểm, nếu giành chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng đấu này thì Man City sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách, vì Liverpool sẽ có cuộc đụng độ khó chịu với MU. Bên cạnh đó, Man City sẽ cắt được sự đeo bám của Tottenham. Tottenham vừa thắng Nottingham Forest 2-0 ở trận đấu sớm nhất vòng 17 Premier League rạng sáng nay 16-12. Hiện Tottenham đã có cùng 33 điểm với Man City nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

Tiếp đón Crystal Palace ở vòng đấu này, Man City tiếp tục thiếu vắng hai chân sút chủ lực trên hàng công là Erling Haaland và Doku vì vấn đề sức khỏe. Vắng 2 tiền đạo này, sức công phá của The Citizens giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, với đội hình có chiều sâu như hiện tại thì HLV Pep Guardiola không quá đau đầu để tìm phương án thay thế.

Man City vừa cắt được chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp ở Premier League. ẢNH: GETTY

Man City được cho là tạm ổn thì đối thủ Crystal Palace lại đang có nhiều vấn đề về phong độ, đoàn quân của HLV Roy Hodgson đang liên tiếp thua và hòa. Sau 16 vòng đấu, “Đại bàng” chỉ mới có 16 điểm và đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục với phong độ bạc nhược như hiện tại thì nhóm nguy hiểm đang chờ đón Crystal Palace.

Một bất lợi cho Crystal Palace trong chuyến hành quân trên sân Etihad của Man City chính là phong độ thi đấu sân khách, trong 4 trận gần nhất ở Premire League thì Crystal Palace chỉ thắng được 1 trận duy nhất còn lại là hòa và thua.

Xét về thành tích đối đầu, thì Man City đang vượt trội hơn đối thủ, nếu tính 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau trên mọi đấu trường thì Man City thắng 3 hòa 1 và thua 1, ghi tổng cộng 7 bàn và để thủng lưới 4 bàn.

Crystal Palace đang có phong độ thi đấu không tốt, đặc biệt trên sân khách. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, Man City sẽ không có sự phục vụ của De Bruyne vì chấn thương, Erling Haaland và Doku có vấn đề sức khỏe nên chưa rõ khả năng ra sân. Trong khi đó, Crystal Palace vắng hàng loạt trụ cột như Johnstone, Lerma, Edouard, Mitchell, Eze, Henderson, Holding, Rak-Sakyi và Doucoure vì chấn thương. Trận đấu giữa Man City và Crystal Palace sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 16/12.

Dự đoán tỷ số: Man City thắng 2-0.

HỮU VŨ