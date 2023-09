Martial mắc lỗi hớ hênh, ngượng ngùng rời sân tập MU

Đó là thông tin từ tờ Mirror (Anh) hôm nay 15-9. Anthony Martial chắc hẳn rất muốn gây ấn tượng với HLV Erik ten Hag, khi tiền đạo người Pháp của Manchester United đã đến tập sớm ba tiếng khi "quỷ đỏ" chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Brighton ở vòng 5 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 21h ngày mai 16-9.

Theo đó, vào hôm qua 14-9 (giờ Anh), Anthony Martial đã đến buổi tập của Manchester United sớm ba tiếng, sau đó tiền đạo người Pháp phải ngượng ngùng rời đi sau khi nhận ra sự hớ hênh đáng xấu hổ của mình, Mirror bình luận.

Martial đã lái xe qua cổng trung tâm huấn luyện Carrington của MU lúc 8h56 sáng. Chỉ 5 phút sau, Martial lái xe rời khỏi sân tập MU khi nhận ra sai lầm của mình. HLV Erik Ten Hag của MU đã chuyển buổi tập của MU từ buổi sáng sang buổi chiều. Nhưng không hiểu sao Martial lại không biết điều này.

Anthony Martial lái xe đến sân tập MU, rồi tẽn tò ra về chỉ sau 5 phút. ẢNH: MIRROR

Sau khi rời sân tập, Anthony Martial trở lại vào giữa trưa cùng với phần còn lại của đội 1 MU chuẩn bị cho buổi tập chiều. Martial lẽ ra có thể ở lại sân tập của MU và sử dụng khoảng thời gian này để cải thiện kỹ năng ghi bàn, khi tiền đạo 27 tuổi người Pháp mới ghi 4 bàn trong 18 trận gần nhất cho MU trên mọi đấu trường.

Antony Martial hiện phải cạnh tranh với tân binh trị giá 72 triệu bảng Anh của MU là Rasmus Hojlund cho vị trí tiền đạo cắm. Tiền đạo mới 20 tuổi người Đan Mạch được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề khó khăn trên hàng công của Erik ten Hag. Hojlund đã gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt MU trên sân khách Emirates, bất chấp đội nhà thua ngược Arsenal 1-3 ở vòng 4 Premier League.

HLV Erik Ten Hag của MU tuyên bố sau trận đấu trên kênh MUTV: “Tôi nghĩ cậu ấy (Rasmus Hojlund) đã chơi rất tốt. Nhưng tôi cũng nghĩ Anthony Martial đã có màn trình diễn rất tốt, vì vậy tôi hài lòng và chắc chắn tôi nghĩ Rasmus Hojlund đã có tác động rất tốt đến trận đấu”.

Martial và Hojlund sẽ cạnh tranh 1 vị trí trên hàng công MU. ẢNH: GETTY

Đã có những thông tin cho thấy Manchester United sẵn sàng bán Antony Martial trong những tuần đầu tiên của thị trường chuyển nhượng mùa hè nếu “quỷ đỏ” nhận được lời đề nghị “đủ sức nặng” từ các CLB khác. Tuy nhiên, do không có nhiều lựa chọn trên hàng công, Erik Ten Hag đã quyết định giữ Martial ở lại Old Trafford, với hi vọng anh cải thiện sức khỏe (Martial hay chấn thương) để đóng góp nhiều hơn cho MU.

HLV Erik Ten Hag từng chia sẻ trong buổi họp báo trước mùa giải: “Manchester United cần một đội hình tốt và Anthony Martial là một cầu thủ xuất sắc, vì vậy cậu ấy sẽ giúp chúng tôi. Martial đã ghi bàn. Cả ở những khía cạnh khác, Martial đã biết gây áp lực lên đối phương, cầm bóng, phối hợp. Martial là một cầu thủ tuyệt vời, và vâng, hãy hy vọng cậu ấy sẽ khỏe mạnh và giữ được phong độ”.

Tuy nhiên, vẫn có những người nghi ngờ khả năng xoay chuyển tình thế của Martial tại Old Trafford. Vào tháng 4, sau trận MU thua Sevilla ở tứ kết Europa League, huyền thoại của “quỷ đỏ” là Paul Scholes tuyên bố rằng, cầu thủ người Pháp “không có quyết tâm để thành công”.

Ten Hag cần Martial để làm dày đội hình khi MU phải thi đấu rất nhiều giải ở mùa này. ẢNH: GETTY

Paul Scholes nói với BT Sport: “Anthony Martial là một chàng trai tài năng, nhưng tôi nghĩ khi mọi việc trở nên khó khăn thì cậu ấy thực sự phải nỗ lực hết mình. Martial không thực sự có “trái tim” để làm việc đó”.

PHẠM QUANG