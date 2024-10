Masan Consumer đạt biên lợi nhuận 46,8% trong quý III 28/10/2024 14:56

(PLO)- Quý III-2024, kết quả kinh doanh của Masan Consumer tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số. Doanh thu thuần Quý III đạt 7.987 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Con số kết quả kinh doanh tích cực của Masan Consumer được đóng góp bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Gia vị giúp đạt tăng trưởng lần lượt 11% và 6,7% so với cùng kỳ; và hoạt động đổi mới trong ngành hàng Đồ uống và Chăm sóc gia đình & cá nhân giúp đạt tăng trưởng lần lượt 18,8% và 12,4% so với cùng kỳ. Masan Consumer tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8%, cao hơn 20 điểm cơ bản so với quý III-2023 nhờ triển khai chiến lược cao cấp hóa trong ngành hàng Gia vị và Thực phẩm tiện lợi thông qua việc kết hợp các sản phẩm có biên lợi nhuận cao và chiến lược giá phù hợp tại các danh mục sản phẩm phụ quan trọng, trong khi chi phí vật liệu và bao bì tăng.

Bên cạnh đó, công ty có chiến lược giảm các hoạt động xúc tiến thương mại để đầu tư vào các hoạt động có tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao hơn như phát triển kênh mới và tiếp thị xây dựng thương hiệu, giúp tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu thêm 70 điểm cơ bản. Theo đó, biên lợi nhuận sau thuế (LNST) sau phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI margin) ghi nhận 25,9%, tăng 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ sản phẩm Chin-Su được thị trường Nhật Bản ưa chuộng.

Đóng góp 80% tổng tăng trưởng doanh thu của Masan Consumer là 5 thương hiệu mạnh có doanh thu hàng năm hơn 2.000 tỷ: Kokomi, Omachi, CHIN-SU, Nam Ngư và Wakeup 247. Sự phát triển thành công của các thương hiệu này là kết quả của chiến lược nhất quán kéo dài hàng thập kỷ theo sát hành trình của người tiêu dùng để giải quyết những nhu cầu lớn chưa được đáp ứng. Trong thời gian tới, Masan Consumer đặt mục tiêu sở hữu 6 thương hiệu tỷ USD.

Masan Consumer có lịch sử kinh doanh ổn định với mức tăng trưởng cao, vượt trội đáng kể so với các công ty cùng ngành FMCG và thực phẩm đóng gói trong khu vực. Cụ thể, theo báo cáo của HSBC, kể từ năm 2017 đến năm 2023, Masan Consumer tăng trưởng với tốc độ gấp 2,2x tốc độ thị trường chung. Báo cáo của HSBC cũng nhấn mạnh đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu MCH của Masan Consumer trên sàn HoSE. Tập đoàn tài chính này cho rằng việc chuyển sang niêm yết trên HoSE có thể giúp cổ phiếu MCH cải thiện tính thanh khoản, phù hợp năng lực vượt trội mà công ty đạt được trong nhiều năm qua.

Sản phẩm Chin-Su quen thuộc với bữa ăn gia đình.

Vào tháng 10 năm nay, HĐQT Masan Consumer đã thông qua kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao Dịch.

Ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan Group, đã nói về kế hoạch huy động vốn trong năm nay, ông cho rằng với tốc độ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm trong vòng 6 - 7 năm qua của Masan Consumer “thì đã đến lúc phải xem xét thực hiện kế hoạch IPO tiềm năng”. Theo thông tin từ doanh nghiệp, Masan đặt mục tiêu hoàn tất quá trình niêm yết cổ phiếu MCH tại HoSE trong năm 2025.

Với vị thế dẫn đầu nhiều ngành hàng trong lĩnh vực FMCH như gia vị, đồ uống, thực phẩm tiện lợi, Masan Consumer đang đẩy mạnh chiến lược "Go Global" với mục tiêu 15% doanh số năm 2027 đến từ kinh doanh quốc tế, trong khi hiện tại tỷ lệ này mới chiếm khoảng 4%. Tại Foodex Nhật Bản 2024, Masan Consumer đã ra mắt bộ gia vị hạt và bột đặc sản, tương ớt Sriracha và chả giò CHIN-SU được tinh chế chọn lọc từ các đặc sản của từng vùng miền Việt Nam đến người tiêu dùng tại Nhật Bản cùng đại diện đối tác của hơn 60 quốc gia và khu vực khác. CHIN-SU cũng là thương hiệu được ưa chuộng tại nhiều thị trường quốc tế. Đơn cử, tại Hàn Quốc, tương ớt CHIN-SU đạt "Top 1 Best Seller" (sản phẩm bán chạy số 1) tại sàn thương mại điện tử (TMĐT) Coupang. Coupang là một trong những sàn TMĐT hàng đầu tại Hàn Quốc, có hơn 50 triệu sản phẩm độc đáo và đa dạng để người dùng khắp nơi trên thế giới lựa chọn. Tại thị trường Mỹ, tương ớt CHIN-SU giữ vững vị trí trong top 8 sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon.

Quý IV-2024, Masan Consumer đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu bằng cách tiếp tục thực hiện chiến lược cao cấp hóa các ngành hàng Gia vị và Thực phẩm tiện lợi, thực hiện các đổi mới trong ngành hàng Đồ uống, Chăm sóc gia đình & Cá nhân và Cà phê hòa tan, đồng thời tinh giản danh mục hàng hóa để tối ưu hóa lợi nhuận.