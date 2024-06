Masterise Homes tiếp tục ghi dấu ấn tại thị trường bất động sản Hải Phòng 21/06/2024 14:25

Xác lập dự án đầu tiên tại thành phố Cảng

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ.

Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, Hải Phòng được định hướng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng Hải Phòng trở thành địa phương có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế; trọng điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển. Thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Trong đó, Thuỷ Nguyên nằm trong hướng phát triển phía Bắc, được quy hoạch xây dựng thành “Thành phố trực thuộc Thành phố Hải Phòng”, đồng thời là động lực để mở rộng khu vực đô thị trung tâm về phía Bắc Sông Cấm. Theo đó, Thành phố Thủy Nguyên sẽ được thành lập vào năm 2025, định hướng là đô thị thông minh gắn với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới.

Với định hướng phát triển trên, đất cảng Hải Phòng liên tục thu hút sự quan tâm và trở thành điểm đến đầu tư bất động sản, trong đó nổi bật là dự án của Nhà phát triển bất động sản quốc tế - Masterise Homes.

Theo đó, tổ hợp dự án The Centric của Masterise Homes tại Hải Phòng có quy mô hơn 7.2ha với các sản phẩm Shoptique độc đáo phiên bản giới hạn, được sáng tạo độc quyền bởi Masterise Homes lần đầu tiên xuất hiện; cùng tổ hợp hai cụm thương mại, dịch vụ với thiết kế “đo ni” cho riêng Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới về thương mại - giải trí - văn hóa tại trung tâm thành phố mới.

Phối cảnh dự án The Centric của Masterise Homes tại “Trục thịnh vượng” - trung tâm Thành phố mới Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Dự án nằm ở vị trí vô song độc nhất “trung tâm trong trung tâm” Thủy Nguyên, kế cận 2 công trình tiêu biểu của thành phố: Trung tâm Chính trị - Hành chính mới và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn quy mô bậc nhất Hải Phòng; hứa hẹn là “mảnh ghép hoàn hảo” về thương mại dịch vụ, kiến tạo nên bức tranh “Trục thịnh vượng” tại khu vực này. Được định hướng phát triển theo mô hình Open-Air Shopping Center (trung tâm mua sắm giải trí ngoài trời), The Centric góp phần định hình một điểm đến mới, trung tâm của phong cách sống, mua sắm và trải nghiệm đầy duy mỹ nơi phố Cảng.

The Centric của Masterise Homes được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới về thương mại - giải trí - văn hóa tại trung tâm thành phố mới Hải Phòng.

“Không chỉ là dự án đầu tiên & duy nhất hiện tại nằm trong tổ hợp trung tâm Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn quy mô bậc nhất Hải Phòng, dự án còn đồng hành cùng sự phồn vinh TP. Thủy Nguyên trong tương lai gần, khi đồng bộ với phong cách thiết kế cũng như tiến độ phát triển của thành phố mới. Thông qua đó, dự án khẳng định tầm nhìn và nỗ lực của Masterise Homes trên hành trình kiến tạo biểu tượng thương mại dịch vụ xứng tầm tại trung tâm Thủy Nguyên – ‘Thành phố mới trong thành phố Hải Phòng’”, đại diện Masterise Homes cho biết.

Ghi dấu từ những dự án biểu tượng toàn cầu

Trước khi đặt chân tới thành phố Cảng, Masterise Homes đã tạo lập dấu ấn riêng trên thị trường với những công trình mang biểu tượng toàn cầu, được bảo chứng tại TP.HCM và Thủ đô Hà Nội.

Tên tuổi Masterise Homes bắt đầu trở thành tâm điểm tại Việt Nam từ khi bắt tay với Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới Marriott International, kiến tạo danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á. Nổi bật trong số đó là Khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Hanoi (Hàng Bài, Hà Nội) - dự án đầu tiên và duy nhất mang thương hiệu huyền thoại này tại Việt Nam.

Tại TP.HCM, Grand Marina, Saigon (Tôn Đức Thắng, quận 1) do đơn vị này phát triển cũng chính là Khu phức hợp bất động sản hàng hiệu lớn nhất thế giới của Marriott International. Hiện tại, tòa tháp đầu tiên đã đi vào vận hành bởi đội ngũ nhân viên Marriott và nhận được nhiều lời khen “có cánh” từ cư dân nhờ dịch vụ quản lý chuẩn khách sạn 5 sao.

Chất lượng quốc tế vượt kỳ vọng và dịch vụ đúng chuẩn Marriott tại Grand Marina, Saigon nhận được “cơn mưa lời khen” từ cư dân.

Không chỉ phát triển các dự án căn hộ, Masterise Homes còn thành công kiến tạo The Global City (Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2). Dự án được kỳ vọng trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm hiện đại. Chỉ sau 2 năm triển khai, The Global City đã hoàn thiện và bàn giao phân khu đầu tiên. Ước tính khi hoàn thiện, dự án sẽ thu hút 40.000 dân cư sinh sống, 20.400 nhân viên làm việc tại các tòa nhà văn phòng…

Cam kết về chất lượng và tiến độ dự án cũng chính là điểm mạnh tạo nên uy tín của Masterise Homes. Đến cuối quý I-2024, doanh nghiệp hoàn thành bàn giao 7 dự án trọng điểm tại Hà Nội và TP.HCM, với hơn 8.000 căn hộ và shophouse đã được bàn giao tới khách hàng.

Các khu căn hộ đã bàn giao hiện đang được quản lý - vận hành bởi Masterise Property Management, và đạt tỉ lệ lấp đầy kỷ lục. Đơn cử, LUMIÈRE Riverside (phường Thảo Điền, quận 2) đạt tỉ lệ lấp đầy 81% chỉ sau 6 tháng bàn giao. Tại Hà Nội, hai dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights cũng lần lượt đạt tỉ lệ kỷ lục 98% và 71% sau hơn nửa năm bàn giao.

Thành tựu của Masterise Homes trong phát triển, kiến tạo các dự án bất động sản ở vị trí đẹp, quy mô lớn, tầm vóc quốc tế càng được chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đối diện nhiều thách thức. Chất lượng đúng cam kết và thiết kế mang tầm quốc tế tại các dự án của Masterise Homes được tạo nên bởi những tên tuổi hàng đầu, góp phần gia tăng giá trị tài sản bền vững theo thời gian.