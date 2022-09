Mẫu MPV có giá rẻ nhất phân khúc bất ngờ 'đội sổ' tốp xe ế ẩm

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.846 xe, bao gồm xe 25.065 du lịch; 5.513 xe thương mại và 268 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 9%; xe thương mại giảm 20% và xe chuyên dụng tăng 21% so với tháng trước; Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.499 xe, tăng 3% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.347 xe, tăng 1% so với tháng trước.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều mẫu xe tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng xe bán chậm của tháng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đánh giá của người dùng, nguyên nhân là do một số mẫu xe không được người dùng yêu thích, còn một số mẫu xe bán chậm là do không về đủ số lượng để giao hàng cho khách.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 8 vừa qua.

1. Suzuki Ertiga: 2 xe

Mặc dù Suzuki Ertiga thương xuyên lọt tốp xe bán chậm trong mấy tháng gần đây, tuy nhiên doanh số tháng 8 đáng thất vọng khi vươn lên vị trí đầu bảng với vỏn vẹn 2 xe bán ra, giảm 15 xe so với tháng 7 trước đó.

Cộng dồn 8 tháng, Ertiga bán được 626 xe, thấp nhất phân khúc mini MPV. Hiện tại Suzuki Ertiga 2022 có giá bán với 2 phiên bản 500 triệu và 560 triệu đồng.

2. Suzuki Ciaz: 4 xe

Cũng giống như tháng 7, Suzuki Ciaz đã giữ nguyên doanh số bán trong tháng 8 là 4 xe. Cộng gộp cả năm, Suzuki Ciaz bán 21 xe và là mẫu xe bán ế ẩm nhất phân khúc sedan cỡ B.

Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ciaz hiện có một phiên bản với giá niêm yết 534,9 triệu đồng.

3. Honda Brio: 4 xe

Honda Brio cũng có doanh số chỉ 4 xe trong tháng 8 này, giảm tới 10 xe so với tháng 7.

Lũy kế 8 tháng, Honda Brio bán được 1.952 xe, giá bán lần lượt là 418 và 454 triệu đồng.

4. Mitsubishi Pajero Sport: 5 xe

Trong tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Pajero Sport chỉ bán được 5 xe. Cộng dồn 8 tháng, chiếc SUV 7 chỗ của Mitsubishi bán được 871 xe.

Mitsubishi Pajero Sport đáng ở thế hệ thứ 3 ra mắt khách Việt hồi tháng 10-2020 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, so với các đối thủ thì Pajero Sport bán kém nhất phân khúc SUV 7 chỗ. Hiện mẫu xe này có giá từ 1,11 tỉ đến 1,365 tỉ đồng.

5. Toyota Alphard: 8 xe

Cũng như các mẫu xe khác, Toyota Alphard cũng là mẫu xe thường xuyên lọt tốp xe bán chậm của tháng. Riêng tháng 8 này, Alphard đạt doanh số là 8 xe được bán ra, giảm 2 xe so với tháng 7 trước đó. Cộng dồn 8 tháng, Toyota Alphard bán được 55 xe.

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỉ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỉ đồng.

6. Honda Accord: 9 xe

Kết thúc tháng 8, mẫu sedan cỡ D Honda Accord được bán ra thị trường tổng cộng 9 xe, giảm 8 xe so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng, Honda Accord bán 183 xe, thấp nhất phân khúc.

Chiếc sedan cỡ D này hiện được bán ra với 2 phiên bản có giá niêm yết 1,319- 1,329 tỉ đồng.

7. Suzuki Swift: 10 xe

Dù thứ hạng của Swift đã tăng từ vị trí số 6 lên số 7, nhưng mẫu xe vấn lót tốp xe ế ẩm của tháng 8 này với doanh số là 10 xe được bán ra, thấp hơn tháng 7 là 4 xe. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Suzuki Swift bán được 430 xe.

Swift hiện được phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLX với mức giá 549,9 triệu đồng.

8. Toyota Yaris: 28 xe

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 8 tăng 50% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 69%; xe thương mại tăng 6% và xe chuyên dụng tăng 2% so với năm 2021. Tính đến hết tháng 8, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 54% trong khi xe nhập khẩu tăng 45% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 8, chiếc hatchback cỡ B này bán được 28 xe, giảm 7 xe so với tháng 7. Cộng từ đầu năm đến tháng 8, lượng xe Toyota Yaris tiêu thụ là 464 xe, không quá chênh lệch so với Suzuki Swift.

Toyota Yaris được phân phối với một phiên bản duy nhất là phiên bản G và có giá niêm yết 668 triệu đồng.

9. Isuzu mu-X: 28 xe

So với tháng 7 bán được 15 xe, trong tháng 8 Isuzu mu-X bán tăng thêm 7 xe, đạt 28 xe. Cộng dồng từ đầu năm, mẫu xe này bán được 260 xe, có thị phần thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ.

Hiện tại, thế hệ mới của mu-X có giá bán từ 900 triệu đồng.

10. Isuzu D-Max: 28 xe

Isuzu D-Max là 28 xe trong tháng 8, giảm 32 xe so với tháng 7 (bán 60 xe). Lũy kế từ đầu năm, Isuzu D-Max bán được 607 xe. Giá dao động của mẫu xe này là từ 630-850 triệu đồng.