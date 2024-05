Mẫu sổ hồng mới theo đề xuất có nhiều thay đổi 13/05/2024 14:25

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đang dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Dự thảo nêu rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận-sổ hồng) do Bộ TNMT phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

So với mẫu sổ hồng theo quy định hiện hành, mẫu sổ mới theo đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ TN-MT có nhiều điểm khác biệt.

Mẫu sổ hồng mới được Bộ TNMT đề xuất. Ảnh: Bộ TNMT

Cụ thể, giấy chứng nhận gồm một tờ có 2 trang (mẫu cũ 4 trang), in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi giấy chứng nhận), có kích thước 210x297 mm (kích thước cũ 90 x 265 mm).

Theo đó, trang 1 của giấy chứng nhận gồm các nội dung như quốc hiệu, quốc huy, mã QR code và tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất"; in màu đỏ.

Đáng chú ý, theo dự thảo, mẫu sổ hồng mới sẽ có mã QR code được in trên góc phải. Mã này do cơ quan cấp sổ in để các đối tượng có liên quan tra cứu thông tin được in trên sổ hồng và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm chống làm giả.

Ngoài ra, sổ hồng mới còn thể hiện các nội dung về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thông tin thửa đất; thông tin tài sản gắn liền với đất; ghi chú; sơ đồ thửa đất.

Địa danh, ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký giấy chứng nhận được ghi tại góc dưới cùng bên phải trang 1 của giấy chứng nhận. Cuối trang là nội dung lưu ý đối với người được cấp giấy chứng nhận.

Tại trang 2 sẽ có các nội dung những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận.

Một điểm mới khác theo dự thảo là quốc huy in trên sổ sẽ được thu nhỏ đặt ở góc trái trang 1, thay vì chính giữa như hiện tại.

Ngoài ra, dòng chữ "quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" được chuyển thành "quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".