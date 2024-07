Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên chém bạn nhậu tử vong 22/07/2024 20:01

Ngày 22-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Trước đó, chiều 21-7, anh NVB (27 tuổi) và Nguyễn Văn Công (27 tuổi, cùng ngụ xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My) nhậu tại nhà chị NTA (30 tuổi, ở xã Trà Giáp).

Công chém bạn nhậu tử vong. Ảnh: CA

Trong cuộc nhậu, do nhớ lại chuyện cũ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách đố, xô xát lẫn nhau.

Đến khoảng 18 giờ, Công vào phía trong nhà chị A lấy một con dao, chạy ra chém vào vùng ngực trái anh B khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi chém bạn nhậu tử vong, Công ở tại nhà bà A, khi lực lượng chức năng đến đã ra đầu thú.

Qua làm việc tại cơ quan điều tra, Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hiện Công an tỉnh đang tạm giữ Công để điều tra về hành vi giết người.