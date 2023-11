Máy bay quân sự Myanmar rơi gần Thái Lan

Ngày 12-11, một máy bay chiến đấu của chính quyền quân sự Myanmar rơi ở bang Kayah ở miền đông Myanmar, gần biên giới với Thái Lan, theo hãng tin Reuters.

Chính quyền quân sự Myanmar nói máy bay rơi vì gặp sự cố kỹ thuật, song một một nhóm nổi dậy lại nói khác.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Myanmar tại một cuộc duyệt binh hồi 3-2022. Ảnh: AFP

Cụ thể, phát biểu trên đài truyền hình Myanmar MRTV, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar - ông Zaw Min Tun nói rằng chiếc máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật và các phi công đã thoát ra ngoài an toàn và liên lạc được với quân đội.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ dân tộc Karenni (KNDF) tuyên bố trên Facebook rằng nhóm này đã bắn hạ chiếc máy bay trên bằng súng máy hạng nặng trong cuộc giao tranh giữa lực lượng thuộc chính quyền quân sự Myanmar và lực lượng KNDF.

KNDF cho biết lực lượng này vẫn đang tìm kiếm các phi công trên.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc ở phía bắc Myanmar ngày càng diễn biến phức tạp. Liên minh vũ trang gồm Đội quân dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) cho hay đã chiếm giữ hàng chục đồn quân sự và chặn các tuyến đường thương mại huyết mạch từ Myanmar đến Trung Quốc.

Tuần rồi, quyền Tổng thống Myanmar - ông Myint Swe cảnh báo nước này có nguy cơ bị chia cắt do xung đột với các nhóm vũ trang sắc tộc ở biên giới, theo tờ Global New Light of Myanmar.

