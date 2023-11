Nga, Myanmar lần đầu tập trận hải quân chung

Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin lực lượng hải quân Nga và Myanmar ngày 7-11 khởi động cuộc tập trận hải quân đầu tiên giữa hai nước trên biển Andaman (miền nam Myanmar).

Cuộc tập trận có sự tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Hải quân Myanmar, dự kiến kéo dài tới ngày 9-11.

Lãnh đạo chính quyền quân sự - Tướng Min Aung Hlaing (đồng phục xanh, hàng ghế đầu) và Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Nikolai Yevmenov (đồng phục trắng, hàng ghế đầu) trong buổi khai mạc cuộc tập trận hải quân chung hôm 7-11 tại cảng Thilawa (TP Yangon, Myanmar). Ảnh: THE MILITARY TRUE NEWS INFORMATION

Theo Global New Light of Myanmar, hải quân của hai nước điều động tàu và máy bay tham gia cuộc tập trận mô phỏng "việc ngăn chặn các mối nguy hiểm trên không, trên mặt nước và dưới nước cũng như các biện pháp an ninh hàng hải".

Trước cuộc tập trận, Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Nikolai Yevmenov đã gặp Lãnh đạo chính quyền quân sự - Tướng Min Aung Hlaing trên tàu khu trục Đô đốc Tributs của Nga và giới thiệu về năng lực của con tàu.

Theo hãng tin AFP, Moscow là đồng minh thân cận của chính quyền quân sự Myanmar, cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho quốc gia Đông Nam Á này.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Myanmar cho biết kể từ khi nắm quyền vào tháng 2-2021, chính quyền quân sự Myanmar đã nhập khẩu 406 triệu USD vũ khí và thiết bị từ Nga.

Hồi tháng 9, Myanmar và Nga đồng chủ trì cuộc tập trận quân sự "chống khủng bố" được tổ chức ở vùng Viễn Đông của Nga với sự tham gia của một số quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

VĨNH KHANG