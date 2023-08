Máy in 400 triệu đồng chốt ngay tại triển lãm máy móc công nghệ quảng cáo Việt Nam

(PLO)- VietAd 2023 mang ý nghĩa thiết thực đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong việc tìm ra những hình thức quảng cáo tân tiến và phù hợp.

Chiều 16-8, tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC) quận 7 TP.HCM khai mạc Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 13 (VietAd 2023).

Sự kiện do Hiệp hội quảng cáo Việt Nam, Hội quảng cáo TP.HCM, Công ty cổ phần xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hội Quảng cáo TP.HCM cho biết, qua 13 năm tổ chức VietAd đã thể hiện vai trò là cầu nối giao thương tạo cơ hội thiết thực hiệu quả cho doanh nghiệp (DN) trưng bày, giới thiệu máy móc công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quảng cáo.

Từ đó, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, kinh doanh, đầu tư chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm quảng cáo mới tại Việt Nam.

VietAd 2023 tại TP.HCM với quy mô 300 gian hàng quy tụ nhiều loại máy móc thiết bị tiên tiến như các công nghệ Led, thiết bị vật tư quảng cáo, các dịch vụ của ngành quảng cáo, các dịch vụ thi công in ấn…

Đến triển lãm khách tham quan trải nghiệm các sản phẩm mới, công nghệ quảng cáo mới như máy in với độ phân giải cao, in tốc độ cao, in với khổ lớn, máy hàn chữ, máy uốn chữ, công nghệ LED 3D…

“VietAd đa dạng chủng loại máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến và mỗi năm triển lãm đều cập nhật các công nghệ mới tiệm cận với khu vực và thế giới. Đây là một trong những lí do thu hút quan tâm cộng đồng DN ngành quảng cáo”- ông Đảo nói.

Theo ông Đảo, do ảnh hưởng chung nên quy mô triển lãm năm nay chưa bằng trước dịch COVID-19 nhưng với tín hiệu thị trường dần phục hồi hy vọng năm sau triển lãm sẽ dần lấy lại quy mô.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, với sự quan tâm tạo điều kiện của nhà nước và nhu cầu thị trường, doanh nghiệp (DN) quảng cáo Việt Nam đang nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm.

Theo ông Phương, để có thể giữ vững thị trường mở rộng thị trường mới, hiện nay các DN đặc biệt chú trọng đến công tác quảng bá thương hiệu thông qua nhiều hình thức trong đó tích cực tham gia các triển lãm chuyên ngành.

VietAd 2023 mang ý nghĩa thiết thực đáp ứng nhu cầu đa dạng của DN trong việc tìm ra những hình thức quảng cáo tân tiến và phù hợp.

Hơn nữa, dịp này các DN nước ngoài quảng bá, tìm kiếm nhà phân phối hợp tác tại thị trường Việt Nam. Ngược lại DN Việt học hỏi giao lưu từ đó đưa sản phẩm Việt hướng ra thế giới.

“Chúng tôi tin tưởng VietAd ngày càng khẳng định là sự kiện giao thương thường niên không thể bỏ lỡ của cộng đồng DN quảng cáo trong nước và quốc tế"-ông Phương nói.

TÚ UYÊN