MB được trao giải ‘Best Private Banking of the Year’

(PLO)- Tiên phong trong việc phát triển dịch vụ Private Banking tại Việt Nam, MB Private cung cấp nhiều dịch vụ chuyên biệt cho các khách hàng cá nhân có tài sản lớn.

Tại lễ trao giải Best of the Best Awards by Robb Report Việt Nam 2022, ngân hàng MB đã vinh dự được trao giải “Best Private Banking of the Year” (Ngân hàng cung cấp dịch vụ Private Banking tốt nhất năm 2022).

MB là ngân hàng tiên phong cung cấp dịch vụ Private Banking cho khách hàng có tài sản lớn tại Việt Nam. Chia sẻ về lợi thế cạnh tranh của MB trong triển khai Private Banking, lãnh đạo ngân hàng chia sẻ: “MB có các công ty thành viên hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm, nên việc thiết kế hệ sinh thái trọn gói cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng – tài chính trong hệ thống MB Group là hết sức thuận lợi so với các ngân hàng”.

Giải thưởng “Best Private Banking of the Year” năm 2022 do Robb Report trao tặng là minh chứng cho chất lượng và uy tín của MB Private trên thị trường. Với hệ thống giải pháp tài chính toàn diện cùng dịch vụ tư vấn chuyên biệt vượt kỳ vọng, MB Private được kỳ vọng sẽ nâng tầm tiêu chuẩn sống và phục vụ mọi mục tiêu của khách hàng, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và chuyển giao di sản cho các thế hệ kế nhiệm.

THANH LỊCH