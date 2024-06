Mbappe bị chỉ trích, đội tuyển Pháp mỏi mòn tìm bàn thắng đầu tiên ở Euro 25/06/2024 15:16

Nhà cầm quân của Albiceleste đã giành chiến thắng tại World Cup ở Qatar trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết. Còn với Mbappe đã từng vô địch một kỳ World Cup và lọt vào trận chung kết hai lần nhưng chưa từng vô địch Euro hay lọt vào trận chung kết của giải đấu này.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Copa America, HLV trưởng của Argentina đã phản bác ý kiến của Mbappe cho rằng World Cup không khó khăn bằng Euro, khi ông nói: "Cuộc chơi tốt nhất luôn là chiếc cúp mà các đội bóng mạnh nhất giành được.

Ở Nam Mỹ, chúng tôi không có những đội bóng mạnh nhất từ châu Âu, và ngược lại, Euro cũng không có những đội mạnh nhất từ châu lục của chúng tôi. Nếu cộng tổng số danh hiệu World Cup của các đội Nam Mỹ không nằm trong Euro, thì chúng tôi có tổng cộng 10 danh hiệu”.

Mbappe bị chỉ trích vì có ý đánh giá thấp World Cup hơn Euro trong lúc đội bóng của anh vẫn chưa một lần vô địch châu Âu. Ảnh: GETTY.

HLV Scaloni đã chỉ trích phát ngôn của Kylian Mbappe, và hướng sự chú ý của truyền thông đến bộc lộ của mình: "Không có nghĩa những gì Mbappe nói là chuẩn mực. Hãy xem Modric đã nói điều ngược lại và không cầu thủ nào bày tỏ quan điểm của mình như Mbappe”.

Nhà vô địch World Cup kết luận bằng cách ca ngợi chất lượng của các đội bóng Nam Mỹ khác: "Colombia cũng là một cường quốc bóng đá, Ecuador đang làm rất tốt, Paraguay khiến tất cả gặp khó khăn, và Chile thể hiện mạnh mẽ khi họ tham dự World Cup. Tôi không dám nói rằng những đội bóng này không nằm trong số những đội bóng mạnh nhất”.

Hiện tại, Kylian Mbappe tham dự Euro cùng đội tuyển Pháp và rất muốn giành được chiếc cúp này khi giải đấu kết thúc. Giải vô địch châu Âu là danh hiệu quốc gia duy nhất mà tiền đạo vô địch World Cup chưa giành được và Mbappe đang khao khát thay đổi điều đó.

Ngôi sao của Pháp và Ba Lan có thể sẽ đụng độ nhau ở trận cuối vòng bảng Euro 2024. Ảnh: GETTY.

Kylian Mbappe và đội tuyển Pháp sẽ đối đầu với Ba Lan trong trận đấu cuối cùng của bảng D tại Euro 2024 vào lúc 23 giờ, ngày 25-6, với mục tiêu phải thắng để đứng đầu bảng. Les Bleus là một trong những ứng cử viên hàng đầu để giành chức vô địch nhưng chưa thực sự thể hiện sự vượt trội trong hai trận đấu trước đó. Với chỉ một bàn thắng trong giải đấu do cầu thủ Áo đốt lưới nhà, đội tuyển Pháp cho đến nay là duy nhất chưa biết ghi bàn và chưa để lọt lưới.

Các chân sút Pháp vì thế rất cần tìm lại khả năng ghi bàn của mình trước đối thủ Đông Âu nếu họ muốn thách thức các đối thủ trong vòng knock out. Rất may cho đội tuyển Pháp khi ở phía bên kia, Ba Lan có một trong những hàng thủ yếu nhất tại Euro. Hơn nữa, tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski của họ gặp chấn thương và chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 1-3 trước Áo. Dù vậy, sự xuất hiện của anh không thể cứu Ba Lan khỏi thất bại do hàng thủ thi đấu quá kém.

Đội quân của HLV Michal Probierz đã thua 3 trong 4 trận cuối cùng ở các kỳ Euro gần đây. Chiến thắng duy nhất của họ trong giai đoạn này là vào năm 2016 khi đánh bại Ukraine 1-0, cũng là lần duy nhất họ vượt qua vòng bảng của giải đấu. Ba Lan có thể hy vọng Piotr Zielinski sẽ khai hỏa vào lưới đội tuyển Pháp. Tiền vệ này đã thực hiện 7 cú sút và tạo ra 4 cơ hội sau hai trận, thành tích tốt nhất so với bất kỳ cầu thủ Ba Lan nào khác.

Cầu thủ Pháp vẫn chưa biết ghi bàn sau hai trận vòng bảng. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps đã không thua trong 8 trận vòng bảng gần nhất tại các kỳ Euro (thắng 4, hòa 4). Thất bại gần nhất của họ tại vòng bảng Euro là từ năm 2012 khi thua Thụy Điển 0-2 dưới thời Laurent Blanc.

Đội tuyển Pháp hiện giữ sạch lưới trong 367 phút liên tiếp. Cầu thủ cuối cùng ghi bàn vào lưới họ là Dario Osorio của Chile trong trận giao hữu hồi tháng 3. Đáng chú ý lão tướng N'Golo Kante đã lấy lại phong độ mạnh mẽ vốn có của mình tại Euro 2024. Thật thú vị đội tuyển Pháp không thua trong 17 trận mà Kante ra sân tại các kỳ Euro và World Cup (thắng 12, hòa 5).