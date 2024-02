Wesley Sneijder đã cùng HLV Mourinho giành cú ăn ba với Inter Milan và giúp đội tuyển Hà Lan giành vị trí á quân tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Chính vì thế, ngôi sao cũ của đội bóng nước Ý cho rằng anh mới là người xứng đáng giành Quả bóng vàng danh giá vào năm 2010.

Mourinho luôn đánh giá cao Messi và Ronaldo

HLV Mourinho, ông thầy của Sneijder tại CLB mùa giải đó, đã bác bỏ quan điểm của cầu thủ người Hà Lan rằng anh đã bị "cướp" giải thưởng. Trong cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand trên podcast Vibe with Five, cựu chiến lược gia của AS Roma cho biết cả Ronaldo và Messi đều xứng đáng giành mọi Quả bóng vàng mà họ đang có.

"Tôi không thích nói là bị cướp. Ai đã giành được nó? Messi? Vậy thì không phải bị cướp. Nhưng Wesley Sneijder đã giành cú ăn ba, là người chiến thắng Champions League. Cậu ta cũng đã vào trận chung kết World Cup cùng mùa giải. Vậy nên ít nhất Sneijder phải có mặt trong tốp 3.

HLV Mourinho thừa nhận tài năng của Sneijder nhưng cho rằng Messi xứng đáng giành Quả bóng vàng 2010. Ảnh: GETTY.

Nhưng đáng tiếc cho Sneijder khi có phong độ cao nhất cùng thành tích tốt nhất của mình đã không thể giành một trong ba quả bóng xếp hạng cầu thủ xuất sắc. Và sau cùng, ý tôi muốn nói rằng, khi Cristiano Ronaldo, Messi giành Quả bóng vàng, nó không bao giờ gọi là cướp, bởi cả hai cầu thủ này luôn là người xứng đáng”.

Jose Mourinho đã bị AS Roma sa thải tháng trước sau khi chứng kiến đội bóng này gặp khó khăn ở Serie A. Cựu chiến lược gia Chelsea đã được thay thế bởi Daniele De Rossi, mặc dù đã giành UEFA Europa Conference League trong mùa giải đầu tiên tại CLB. Ông thầy người Bồ Đào Nha đang không có công việc khi ông vẫn tiếp tục tìm kiếm một vai trò phù hợp. Gần đây ông đã tiết lộ mình từ chối nhiều lời mời ở CLB khác, trong thời gian làm việc với Roma.

Bellingham có nhiều cơ hội soán ngôi Messi và Ronaldo

Huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney, tin rằng ngôi sao của Real Madrid, Jude Bellingham, có thể tiếp bước Lionel Messi và Cristiano Ronaldo bằng cách giành Quả bóng vàng vào năm 2024. Tiền vệ 20 tuổi đã trở thành hiện tượng mùa giải này kể từ khi chuyển đến Real Madrid.

Cựu tuyển thủ Anh Rooney nhận định Bellingham năm nay sẽ qua mặt Ronaldo và Messi. Ảnh: GETTY.

Rooney đã nói với Sky Sports rằng anh kỳ vọng Bellingham sẽ giành được giải thưởng danh giá nếu tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên con đường hiện tại. Cầu thủ trẻ đã ghi được 20 bàn thắng mùa giải này và trở thành tay săn bàn hàng đầu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Nếu cậu ấy tiếp tục như vậy, tại sao không thể giành Quả bóng vàng? Bóng đá thế giới đã trải qua chu kỳ của Messi và Ronaldo, sau khi họ thống trị hoàn toàn danh hiệu này. Tôi chắc chắn mùa này sẽ có từ năm đến sáu cầu thủ chiến đấu để cố gắng giành Quả bóng vàng tiếp theo. Và tôi nghĩ nếu Bellingham tiếp tục phong độ như vậy, cậu ấy sẽ đến rất gần vị trí số một” - Rooney nói.

Bellingham đã giành được cả giải thưởng Kopa Trophy (Cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc do Tạp chí Fran Football trao tặng hàng năm) và Golden Boy (Cầu thủ trẻ xuất sắc do các nhà báo thể thao bình chọn) kể từ khi chuyển đến Tây Ban Nha.

Tân binh của Real Madrid đang ghi bàn nhiều nhất cho CLB. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ quốc tế người Anh đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng trong thời gian ngắn. Bellingham đang gặp vấn đề với chấn thương mắt cá chân sau trận đấu với Girona cuối tuần trước. Việc tiền vệ này có nguy cơ nhận án treo giò lên tới 10 trận sau khi anh dính scandal phỉ báng Greenwood là một thiệt hại lớn mà Real Madrid khó có thể khắc phục.

Kể từ khi gia nhập Bernabeu mùa hè qua, cầu thủ người Anh đã nhanh chóng trở thành bảo vật dưới thời HLV Ancelotti. Tính đến nay, Bellingham đã đóng góp 16 bàn thắng tại La Liga và 4 bàn thắng tại Champions League, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng.

