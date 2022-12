'Messi khó đối đầu nhất, Mbappe là thằng nhóc cứng đầu'

(PLO)- Ngôi sao của Ligue 1, Guillermo Maripan đã tiết lộ thẳng thắn cầu thủ khó đối đầu hơn giữa hai siêu sao tấn công của PSG là chân sút Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Cầu thủ người Chile đã không ngần ngại gọi nhạc trưởng người Argentina là người khó kiềm chế hơn so với tài năng trẻ Mbappe. Cần biết Maripan may mắn được chứng kiến ​​sự khó lường của cả Lionel Messi và Kylian Mbappe trên sân cỏ. Hậu vệ của AS Monaco đã nhiều lần đụng độ với bộ đôi này khi thi đấu với PSG ở Ligue 1.

Trung vệ Maripan đã đối mặt với Messi khi thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Chile. Anh không chút nghi ngờ ngôi sao người Argentina luôn là cơn ác mộng lớn hơn đối với các hậu vệ đối phương so với người đồng đội của anh là Mbappe.

Maripan nói với các phóng viên của TNT Sports Chile: “Ở cấp độ cá nhân, thách thức lớn nhất là Messi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về điều đó. Mbappe cũng vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng Messi là cầu thủ khó đối mặt nhất. Còn Mbappe theo tôi chỉ là một thằng nhóc cứng đầu và liên tục đòi hỏi những điều vô lý. Dù vậy phải công nhận Mbappe vẫn cho mình tốc độ tuyệt vời mà rất khó có cầu thủ nào sánh bằng”.

Lionel Messi và Kylian Mbappe được cho là những cầu thủ tấn công ấn tượng nhất thế giới bóng đá lúc này. Cả hai đều thể hiện phong độ đỉnh cao trong kỳ FIFA World Cup vừa kết thúc ở Qatar, để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ bằng màn trình diễn xuất sắc và thành tích ghi bàn.

Siêu sao người Argentina đã ghi 7 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​​​tạo sau 7 lần ra sân tại giải đấu cùng nhiều kỷ lục. Messi xứng đáng nhận Quả bóng vàng World Cup sau khi dẫn dắt đất nước của anh lên đỉnh vinh quang.

Trong khi đó, cầu thủ người Pháp đã giành được Chiếc giày vàng vì ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải đấu (8). Mbappe cũng đã có hai pha kiến ​​​​tạo và khiến mọi người bàn tán khâm phục về màn trình diễn của chân sút chỉ mới 23 tuổi trong trận chung kết, nơi anh đã lập một hat trick tuyệt vời, cùng một cú sút luân lưu thành công.

Kylian Mbappe đã không lãng phí thời gian sau World Cup. Cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 24 trở lại sân Parc des Princes chưa đầy ba ngày sau khi giải đấu kết thúc, dù lãnh đạo PSG đồng ý cho anh nghỉ phép 10 ngày. Vẫn còn phải xem liệu Mbappe có sẵn sàng trở lại thi đấu hay không, khi đội nhà PSG đối đầu với Strasbourg trong trận đấu đầu tiên của họ sau World Cup vào ngày 28-12.

Lionel Messi thì vẫn đang ở Argentina để ăn mừng chức vô địch World Cup đầu tiên của anh. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, cầu thủ từng bảy lần giành Quả bóng vàng dự kiến ​​sẽ được nghỉ 12 ngày, điều đó có nghĩa là giới hâm mộ không thấy anh thi đấu cho đến tháng 1-2023.

Cầu thủ 35 tuổi nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu cho PSG khi họ đụng độ Angers trong cuộc chạm trán tại Ligue 1 vào đầu tháng Giêng năm sau.

HÙNG VĂN