Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét, nhiều nơi mưa to 11/04/2025 16:53

Chiều 11-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ trưa và chiều ngày 12-4.

Tại Bắc Bộ, từ chiều 12-4, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Từ đêm 12-4, trời chuyển lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Trong các đêm ngày 13 và 14-4, thời tiết rét sẽ xảy ra vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm còn 17-20 độ C.

Từ ngày mai, miền Bắc lại chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: PHI HÙNG

Tại Hà Nội, từ đêm 12-4 trời chuyển lạnh, đêm và sáng 13, 14-4 trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ C. Trong ngày 12-4, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác kèm theo dông, gió Đông Bắc cấp 3-4.

Cũng từ sáng sớm ngày 12-4, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày và đêm 12-4, mưa mở rộng sang Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 90 mm.

Dự báo tại Quảng Trị đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm 12-4 cũng sẽ xuất hiện mưa rào, dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, trung du.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh cũng rất rõ rệt. Từ chiều 12-4, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 2,0 đến 3,0 m. Vùng biển phía Bắc Biển Đông duy trì gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m.

Trước dự báo thời tiết nêu trên, chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị các địa phương khu vực đất liền Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình; các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên chủ động theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để kịp thời thông tin cho người dân.

Đặc biệt lưu ý các vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, vùng ven biển và khu vực sản xuất nông nghiệp cần sẵn sàng phương án ứng phó. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần có kế hoạch neo đậu an toàn, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ.