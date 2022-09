Miền Trung có thể hứng bão mạnh Noru khi đợt mưa lớn chưa dứt

(PLO)- Dự báo bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi.

Sáng nay, 24-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cơn bão gần biển Đông - bão Noru.

Dự báo khoảng đêm 25-9 bão đi vào biển Đông với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13 và vẫn có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 27, sáng ngày 28-9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê điều các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các tỉnh miền Trung đang trải qua những ngày mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi 300 mm, 400 mm. Mưa lớn vừa dứt, nước chưa kịp rút thì phải hứng chịu tiếp đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão Noru.

Để chủ động ứng phó với bão, sáng nay, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai; Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các tỉnh nêu trên khẩn trương cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, có phương án bảo vệ các công trình, dự án đang thi công ven biển…; có phương án bảo đảm an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông; thu hoạch lúa, hoa màu đã đến thời kỳ thu hoạch.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh có phương án tổ chức di dời, sơ tán người dân vùng có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn cho các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi, hầm chứa khai thác khoáng sản…

Đối với các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

AN HIỀN