Mổ cấp cứu nữ sinh 16 tuổi bị liệt vận động do bị sập trần gỗ lớp học

(PLO)- Trong vụ sập trần gỗ lớp học ở Nghệ An, một nữ sinh bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém.

Chiều 22-12, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ sập trần gỗ lớp học xảy ra tại phòng học lớp 11A9 Trường PT Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều học sinh bị thương.

Trong số các em học sinh bị thương có nữ sinh ĐTM (16 tuổi, trú TP Vinh)- bị nặng nhất, đã được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Hiện trường vụ sập trần gỗ lớp học.

Chiều nay, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã thông tin về tình hình sức khỏe em M.

Theo đó, ngay sau khi em M được xe cứu thương chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nhanh chóng cấp cứu, xử trí, đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất.

Em M vào viện do tai nạn sinh hoạt, đa chấn thương, vỡ trật đốt sống ngực T11 liệt tủy hoàn toàn; sọ não xuất hiện dưới nhện nhỏ, Glasgow 15 điểm; gãy xương sườn 1-4 bên phải, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên.

Em M được chuyển vào phòng mổ cấp cứu để dẫn lưu màng phổi hai bên; mổ nắn chỉnh trật cột sống, cố định cột sống và giải phóng thần kinh. Tuy nhiên, do bệnh nhân M bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và tích cực điều trị cho bệnh nhân.

Các bác sĩ mổ nắn chỉnh trật cột sống, cố định cột sống và giải phóng thần kinh cho nữ sinh ĐTM. Ảnh: BV Hữu nghị Việt Đức.

Như đã đưa tin, sáng 21-12, khi các em học sinh đang ở trong lớp học 11A9, trường PT Hermann Gmeiner, TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ trần gỗ sập xuống.

Các em học sinh hoảng loạn và kêu cứu. Một giáo viên và nhiều học sinh bị thương được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. Trong đó có 2 em bị thương nặng gồm em M và một em bị đa chấn thương, gãy chân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, ông Thái Văn Thành- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cùng đại diện Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đã đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thăm hỏi, động viên các em học sinh.

Trong ngày 21-12, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế về việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho các em.

Đắc Lam