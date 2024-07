Mở cửa tham quan miễn phí di tích Hải Vân Quan từ ngày 1-8

Ngày 29-7, Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết di tích Hải Vân Quan sẽ bắt đầu mở cửa đón khách tham quan từ tháng 8-2024 sau thời gian dài trùng tu.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Văn hóa Thể thao TP Đà Nẵng đã thống nhất mở cửa đón khách tham quan miễn phí đối với di tích Hải Vân Quan từ ngày 1-8-2024.

Thời gian mở cửa miễn phí được kéo dài cho đến khi thống nhất được việc xây dựng bảng giá vé phù hợp.

Di tích Hải Vân Quan được xây dựng từ đời nhà Trần và được trùng tu dưới thời vua Minh Mạng (1826) dưới dạng cửa ải phòng thủ.

Công trình nằm ở độ cao 490 mét so với mực nước biển trên vùng giáp ranh giữa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đây là di tích có nhiều giá trị về mặt lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, không chỉ là vị trí phòng thủ quan trọng của cửa ngõ phía nam Kinh thành Huế mà còn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia vào năm 2017.

Vào tháng 12-2021, Dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan được khởi công nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

Dự án do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 42 tỉ đồng từ nguồn ngân sách (TP Đà Nẵng 50%, tỉnh Thừa Thiên Huế 50%).

Từ ngày 1-8 tới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa đón khách đối với di tích An Lăng (phường An Cựu, TP Huế). An Lăng được xây dựng vào năm 1889, là nơi an táng của 3 vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.

So với lăng tẩm khác của các vua nhà Nguyễn, An Lăng có kiến trúc đơn giản và khiêm tốn. Tuy nhiên, nơi đây vẫn mang trong mình nét đặc trưng của kiến trúc nhà Nguyễn.

Trước đó, vào năm 2019, toàn bộ hệ thống kiến trúc của di tích này đã được tiến hành trùng tu với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỉ đồng.