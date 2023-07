Mổ khẩn trong đêm cứu bàn tay dập nát do cuốn vào máy cưa đá

(PLO)- Ông C được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát phức tạp, chẻ dọc 2 tầng cổ tay và cẳng tay.

Sáng 1-7, BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết nơi đây vừa cứu bàn tay trái dập nát cho ông LĐC (39 tuổi, Đồng Nai).

Ông C cho biết do sơ suất nên tay trái bị máy cưa đá cuốn vào trong. Mọi người đưa ông tới BV địa phương cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chuyển lên BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, BS chẩn đoán ông C bị đứt 2 tầng động mạch trụ, đứt thần kinh trụ, đứt gân duỗi cổ tay trụ, đứt gân các ngón 3, 4, 5.

Chưa hết, ông còn bị gãy hở và dập nát các ngón 3, 4.

Trước nguy cơ ông C bị đoạn bỏ 1/3 tay trái do vết thương quá phức tạp, các BS đã phẫu thuật khẩn trong đêm.

Các BS cắt lọc vết thương và vệ sinh nhiều lần để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Tiếp theo, nối động mạch trụ, thần kinh trụ, nối gân duỗi cổ tay trụ và gân các ngón bị đứt bằng kỹ thuật vi phẫu.

Hiện bàn tay ông C hồng hào, các ngón tay đã cử động được.

TRẦN NGỌC