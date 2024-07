Môi giới cho gái 'đi tour' với khách từ 30-50 triệu đồng/ngày 08/07/2024 14:07

Ngày 8-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Thuận 4 năm tù, Phạm Đỗ Nhật Duy 3 năm 6 tháng tù và Lê Thị Thu Thảo 3 năm tù cùng về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, ngày 22-10-2023, Võ Huy Th, Nguyễn Vũ D và Huỳnh Vĩnh Ph đi ăn với Huỳnh Thanh Thuận. Trong lúc ăn uống, 3 người này nhờ Thuận giới thiệu 3 phụ nữ xinh đẹp để mua bán dâm bằng hình thức 'sextour' trong hai ngày 23 và 24-10-2023 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Thuận đồng ý và gửi thông tin hình ảnh, giá mua dâm của một số phụ nữ qua Zalo cho 3 người này lựa chọn. Cả 3 thống nhất mua dâm 3 người, gồm Huỳnh Phương Thoại H với giá 30 triệu đồng/ngày; Văn Thị Thu Th với giá 35 triệu đồng/ngày; Lê Huyền Ph với giá 50 triệu đồng/ngày.

Sau khi kết thúc việc bán dâm bằng hình thức 'sextour', những người này sẽ chuyển tiền cho Thuận. Việc mua bán dâm được thực hiện tại một khu resort ở Hồ Tràm.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 24-10-2023, khi các cặp nam nữ trên mua bán dâm thì tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Do việc môi giới xảy ra tại TP.HCM, Cục C02 đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, Thuận còn môi giới cho Trương Thùy L (hotgirl trên mạng xã hội) và ông Huỳnh Công T (người mua dâm) sang Singapore bán dâm dưới hình thức đi du lịch với giá 3.000 USD/ngày. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã bị ngăn chặn khi chưa kịp xuất cảnh.

Bị cáo Thảo được xác định, ngoài lần môi giới bán dâm với nhóm khách trên, Thảo đã môi giới bán dâm cho một vị khách (không rõ lai lịch) tại khách sạn MT ở quận Tân Bình vào ngày 23-10-2023 với giá 12 triệu đồng. Bị cáo Duy trước đó cũng đã thực hiện hành vi môi giới bán dâm 3 lần.

Cáo trạng xác định, bị cáo cáo Thảo đã hưởng lợi 5 triệu đồng; Duy đã hưởng lợi 15 triệu đồng và Thuận đã hưởng lợi 52 triệu đồng.

Đối với những người mua dâm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với resort và khách sạn - nơi xảy ra chuyện mua bán dâm, CQĐT xác định quản lý của những cơ sở này không biết việc môi giới mại dâm nên không có cơ sở xử lý họ.