Một Djokovic lập dị, đứng ôm cây mỗi khi đến Melbourne

(PLO)- Hé lộ lý do Lionel Messi không tham dự lễ trao giải FIFA The Best mặc dù anh giành giải cao nhất, đáng chú ý, cả hai người xếp thứ hai và ba là Erling Haaland và Kylian Mbappe cũng không dự lễ trao giải lớn nhất hàng năm của LĐBĐ thế giới (FIFA).