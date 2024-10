Một mực kêu oan, nữ cán bộ trong vụ cháy Karaoke An Phú vẫn bị phạt án cao 30/10/2024 19:01

(PLO)- Ngày 30-10, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.