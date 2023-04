Một người nước ngoài tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM

(PLO)- Cơ quan chức năng TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ của một phụ nữ người nước ngoài.

Chiều 18-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về ca tử vong của bệnh nhân LSB (nữ, 45 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Hiện hồ sơ bệnh án của bà LSB đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền. Sở Y tế TP.HCM cũng đang phối hợp Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai xác minh, làm rõ các nội dung liên quan việc điều trị cho bà LSB.

Trước đó, ngày 10-4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin cho Sở Y tế TP.HCM trường hợp bà LSB đã tử vong sau phẫu thuật tại Bệnh viện (BV) chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.HCM).

Sau đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai đến BV nêu trên để xác minh vụ việc. Kết quả ban đầu cho thấy bà LSB đến khám tại BV chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn vào ngày 1-4.

Hôm sau (2-4), bà LSB nhập viện và phẫu thuật thẩm mỹ. Đến 3-4, bà xuất viện về nhà tại tỉnh Đồng Nai. Đến trưa 7-4, bà LSB rơi vào tình trạng khó thở, không thể nói chuyện nhưng còn tỉnh táo nên người nhà đưa đi cấp cứu tại BV địa phương. Tuy nhiên, hai ngày sau (9-4) thì bà LSB đã tử vong.

Tìm hiểu thêm, PLO được biết BV chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 42 triệu đồng vào tháng 10-2022. Lý do: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt trong thời gian cơ sở hoạt động; không báo cáo cơ quan thẩm quyền trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục…

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Lê Ngô Khánh Huy, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời buộc BV chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh.

TRẦN NGỌC