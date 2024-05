Một người ở Quảng Nam liên tục bị lừa đảo khi đầu tư tiền ảo 13/05/2024 16:28

Ngày 13-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh (gọi tắt là PA05), cho biết vừa nhận trình báo của ông NVTM (ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về việc bị lừa đảo hơn 156 triệu đồng.



Cụ thể, thông qua mạng xã hội, ông M tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo nhiều lần với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng. Trong đó, 2 lần đầu nạp tiền ông M được trả lợi nhuận, lần nạp tiền thứ 3 và thứ 4 không rút được tiền.

Người đàn ông bị lừa đảo hơn 100 triệu vì ‘đầu tư tiền ảo’. Ảnh minh hoạ: PLO

Biết mình đã bị lừa, ông M tiếp cận thông tin tài khoản Facebook là một công ty luật rồi đăng thông tin muốn lấy lại tiền lừa đảo. Sau đó, ông M trao đổi nội dung và chuyển khoản tổng cộng 4 lần với số tiền hơn 113 triệu đồng nhằm lấy lại tiền đã mất.

Tuy nhiên, ông M không lấy lại được tiền và mất luôn tiền đã chuyển. Biết bản thân tiếp tục bị lừa, ông M đã gửi đơn trình báo tới cơ quan công an.

Theo Phòng PA05, đây là hình thức lừa đảo chồng lừa đảo, lợi dụng tâm lý mong muốn lấy lại tiền đã mất của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo tiếp tục lừa nạn nhân thêm một lần nữa để chiếm đoạt tài sản.

“Các đối tượng giả danh là các công ty luật, các cơ quan chức năng có thể lấy lại được tiền đã bị lừa. Thậm chí đối tượng còn mạo danh “Cục An ninh mạng đang khám phá một đường dây lừa đảo”, thông báo cho mọi người ai bị lừa thì liên hệ nộp hồ sơ để lấy lại tiền... và sau đó bị lừa tiếp một lần nữa”, một lãnh đạo thông tin.

Cơ quan công an thông báo và khuyến cáo, người dân cần thận trọng với các kiểu lừa đảo như trên. Khi phát hiện mình bị lừa đảo thì hãy đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra xử lý, tránh tình trạng nghe theo các đối tượng trên mạng để rồi bị lừa đảo.