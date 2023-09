Mourinho: ‘Không có thời gian để khóc, chỉ có thể khóc trong lòng’

(PLO)- HLV Jose Mourinho của AS Roma thừa nhận ông có khởi đầu tệ nhất sự nghiệp nhưng không có thời gian để khóc.

Khởi đầu mùa giải tồi tệ của AS Roma tiếp tục diễn ra với thất bại nặng nề 1-4 trước đội mới lên hạng Genoa tại Serie A. HLV Jose Mourinho của AS Roma thừa nhận đó là khởi đầu tệ nhất sự nghiệp nhưng ông không có thời gian để khóc, chỉ có thể khóc trong lòng.

Jose Mourinho đã dẫn dắt AS Roma chỉ thắng 2 trong số 14 trận gần nhất tại Serie A. Ông thừa nhận AS Roma thi đấu không tốt, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông là HLV đầu tiên dẫn dắt đội bóng thành Rome 2 năm liên tiếp vào chung kết cúp châu Âu, trong đó có 1 chức vô địch.

Mourinho đã giúp AS Roma giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau 60 năm bằng chức vô địch Europa Conference League 2022, đó cũng là mùa giải đầu tiên của ông tại Rome. Mùa giải trước, AS Roma thua Sevilla cay đắng trong loạt sút luân lưu ở chung kết Europa League. Sau trận đấu, Mourinho đã tìm đến trọng tài chính gây hấn và bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) treo giò 4 trận.

Dù giúp AS Roma đá giải châu Âu rất hay nhưng Mourinho lại không có duyên với đấu trường trong nước. AS Roma có quỹ lương thuộc loại lớn nhất ở Serie A nhưng đội nằm ngoài Top 5 trong 2 mùa giải Mourinho dẫn dắt, điều đó đồng nghĩa AS Roma không có vé dự Champions League.

Mùa này, AS Roma từng có chiến thắng đến 7-0 trước Empoli tại Serie A, nhưng đó là chiến thắng duy nhất của họ. AS Roma hiện chỉ có 5 điểm sau 6 vòng đấu ở Serie A. Thất bại nặng nề mới nhất với tỉ số 1-4 trước Genoa tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại của AS Roma, sau những trận thua trước Verona và Milan, cùng việc bị Salernitana và Torino cầm hòa.

Jose Mourinho thừa nhận sau thất bại của AS Roma trước Genoa: “Đó là khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử AS Roma, chúng tôi vào hai trận chung kết châu Âu liên tiếp”.

Jose Mourinho từng có câu trả lời tương tự vào thời điểm Manchester United gặp khó khăn dưới sự dẫn dắt của ông. Mourinho nhấn mạnh đã giúp “quỷ đỏ” giành Carabao Cup và Europa League trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt CLB.

Nhưng sau 18 tháng, MU không có thêm danh hiệu nào và Mourinho bị sa thải. Đó là vào mùa giải thứ ba của Mourinho tại Old Trafford, cùng giai đoạn mà ông hiện có tại AS Roma. Trong mùa giải thứ ba ở AS Roma, tình hình đã trở nên tồi tệ với HLV người Bồ Đào Nha.

Jose Mourinho tiếp tục: “AS Roma là một đội có những phẩm chất tốt và cả khuyết điểm. Không có thời gian để khóc, chỉ có thể khóc trong lòng vì mối quan hệ của tôi với những người ủng hộ. Tôi càng đau lòng hơn, đó không chỉ là chuyện cá nhân mà là chuyện chung. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại làm việc. Trận đấu tiếp theo có giá trị ba điểm, không phải sáu, bảy hay tám điểm, nhưng nó trở nên rất quan trọng để chúng tôi thành công”.

Jose Mourinho đã được lượng người hâm mộ trung thành của AS Roma yêu mến kể từ khi ông đến thủ đô nước Ý hai năm trước, nhưng những rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ này đang bắt đầu xuất hiện. Mùa trước, các cổ động viên AS Roma đã hô vang rằng họ “muốn được tôn trọng” và họ đã “chịu đựng đủ” tình hình này rồi.

Jose Mourinho nói thêm về đội hình của AS Roma: “Đó là đội hình mà chúng tôi có và với đội hình này, chúng tôi phải thoát khỏi tình huống này. Không còn kỳ chuyển nhượng nào nữa, không ai có thể rời đi hay đến, đây là đội bóng mà chúng tôi có với những phẩm chất và những vấn đề của nó”.

AS Roma có thể chưa khủng hoảng nhưng phong độ đầu mùa của họ rõ ràng là một điều đáng lo ngại, sau khi họ kết thúc èo uột ở mùa giải trước. Thành tích ở đấu trường châu Âu của AS Roma rất đáng chú ý, nhưng nếu Jose Mourinho không thể cải thiện được phong độ của đội bóng ở Serie A, sẽ có nhiều người hâm mộ bất mãn hơn nữa.

