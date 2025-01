Mourinho tiết lộ 2 điều khiến ông hối hận nhất sự nghiệp 01/01/2025 13:36

HLV của Fenerbahce Jose Mourinho tiết lộ 2 điều khiến ông hối hận nhất khi nhìn lại là đã từ chối tiếp tục gắn bó với Real Madrid và lựa chọn tiếp tục dẫn dắt AS Roma. Mourinho đã gắn bó với Real Madrid từ năm 2010 đến năm 2013 trước khi trở lại làm việc với Chelsea.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia tay AS Roma không mấy suôn sẻ vì bị sa thải vào tháng 1-2024, tức là mùa giải thứ ba của ông với đội sau khi trước đó ông đã dẫn dắt đội vô địch UEFA Europa Conference League trong mùa giải 2021 - 2022 và là á quân của UEFA Europa League trong mùa giải 2022 - 2023.

Mourinho tiết lộ 2 điều khiến ông hối hận nhất sự nghiệp là chia tay Real Madrid và ở lại AS Roma. ẢNH: GETTY

Mourinho tiết lộ 2 điều ông hối hận nhất khi nói: "Điều khiến tôi hối hận nhất khi nhìn lại chính là việc tôi đã từ chối Florentino Perez (chủ tịch Real Madrid). Khi đó ông ấy đã nói với tôi: “Đừng rời khỏi đội nữa. Ông đã dẫn dắt đội vượt qua thời điểm khó khăn. Và điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến”. Tôi biết điều Florentino Perez nói là đúng. Nhưng vào thời điểm đó, tôi thực sự muốn trở lại Chelsea sau thử thách lớn trong ba năm làm việc ở Tây Ban Nha.

Tôi phải nhắc đến trận đấu ở Budapest (ám chỉ trận chung kết UEFA Europa League 2022-23, trong đó AS Roma của Mourinho thua Sevilla trên loạt sút luân lưu), không phải vì sai lầm của trọng tài Anthony Taylor, mà đó là sự thật. Tôi từ chối rời khỏi AS Roma ngay lập tức. Lúc đó lẽ ra tôi phải rời AS Roma ngay lập tức nhưng tôi buộc mình phải ở lại và đó là một quyết định sai lầm. Nói lời chia tay với AS Roma là điều rất khó khăn.

HLV Jose Mourinho tiếp tục, “Nhưng kể từ khi tôi vô địch Champions League lần đầu tiên cách đây 20 năm, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và học được những điều mới mỗi ngày. Sự vĩ đại của một HLV nằm ở sự chân thành của họ, không phải là một mối quan hệ. Ngày nay, HLV ngày càng ít quan trọng hơn. Và tương lai của HLV lại được giao phó cho “cơ cấu và con người”.

Trong những năm gần đây, tôi đã trải qua ba trận chung kết (ở cúp châu Âu), một với Manchester United và hai với AS Roma, điều mà tôi rất thích và có một chút tự hào. Bởi vì khi bạn có thể làm điều đó trước một CLB chưa từng vô địch cúp C1 trước đây (AS Roma), bạn sẽ cảm thấy như mình vừa làm được điều gì đó đặc biệt”.