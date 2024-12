Thực tế phũ phàng và tin buồn cho CLB Man United 31/12/2024 14:29

Tin buồn cho HLV Ruben Amorim và CLB Man United của ông không chỉ nằm ở sự nhục nhã trong hiệp một, trong lúc đội khách Newcastle biến trận đấu thành một cuộc chơi chênh lệch rõ ràng và lẽ ra đã có thể kết thúc sớm nếu họ tận dụng triệt để cơ hội. Thậm chí, tin buồn không chỉ dừng lại ở việc MU thi đấu vô tổ chức, bế tắc và thiếu sức sống trong 45 phút đầu tiên, để rồi nhận thất bại 2-0 mà tỷ số ấy còn có phần nương tay.

Không hẳn, tin buồn thực sự dành cho CLB Man United là việc Ipswich Town đã giành chiến thắng gây sốc khi đánh bại Chelsea tại Portman Road và qua đó rút ngắn khoảng cách với họ xuống còn 7 điểm. Đó là thực tế phũ phàng của MU lúc này.

Hy vọng tham dự Champions League của thầy trò Amorim đã tan biến từ lâu. Họ đang đứng ở vị trí thứ 14 và tụt dốc không phanh. Cuối tuần này, CLB Man United sẽ phải đối đầu Liverpool trên sân khách và với màn trình diễn này, cơ hội có điểm gần như không tồn tại.

Man United là cái tên rất dễ bị đánh bại ở thời điểm này. Ảnh: GETTY.

Có một thực tế phũ phàng là Man United hiện phải chiến đấu để trụ hạng. Đó là sự thật. Giờ đây, những kết quả mà họ cần quan tâm không phải từ nhóm dẫn đầu mà chính là từ nhóm đèn đỏ như Ipswich, Wolves, Crystal Palace và Everton. Bởi đó mới là nhóm “bạn đồng hành” hiện tại của họ.

Man United đã có chút khởi sắc trong hiệp hai trước Newcastle, nhưng điều đó không đủ để xóa nhòa ký ức về một hiệp đầu tồi tệ. Thiếu vắng Bruno Fernandes vì án treo giò, tuyến giữa của chủ sân Old Trafford càng tệ hơn so với các thất bại gần đây trước Bournemouth và Wolves. Ông Amorim chỉ mang đến chút phản ứng tích cực cho CLB Man United kể từ khi tiếp quản đội bóng từ Sporting Lisbon hai tháng trước, dường như lại khiến đội chơi tệ hơn khi phải xoay xở với nguồn lực nghèo nàn được để lại bởi Erik ten Hag và đội ngũ tuyển trạch kém cỏi ở sân Old Trafford.

Cổ động viên Newcastle hát vang “Sáng mai bị sa thải” khi trận đấu dần trôi khỏi tầm tay CLB Man United. Ngay cả mâu thuẫn giữa Amorim và Marcus Rashford cũng bắt đầu khiến người hâm mộ phát chán. Amorim đã đưa Rashford trở lại đội hình sau bốn trận bị gạch tên nhưng lại để anh ngồi dự bị trong khi thực hiện các thay đổi khác. Đội hình hiện tại của MU kém đến mức ngay cả một Rashford sa sút phong độ cũng có thể cải thiện tình hình.

Không còn ai nhận ra dáng dấp của Rashford và đồng đội. Ảnh: GETTY.

Thay vào đó, khán giả chứng kiến một màn trình diễn đáng thất vọng của CLB Man United với bộ đôi tuyến giữa già nua Casemiro và Christian Eriksen bị đối thủ dễ dàng vượt mặt. Newcastle, với bàn thắng thứ 11 trong 11 trận gần nhất của Alexander Isak, đã thi đấu xuất sắc trong hiệp một, nhưng sự sụp đổ của Man United mới là điều thu hút sự chú ý đầy ám ảnh.

Đây là thời điểm vô cùng bất ổn với họ. Man United rơi vào hỗn loạn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sir Jim Ratcliffe đang thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động trong khi lại duyệt chi 52 triệu bảng để chiêu mộ Manuel Ugarte. Những sai lầm trong chuyển nhượng kéo dài đã khiến ngay cả một trong những CLB lớn nhất nước Anh cũng không thể dùng tiền để mua lại thành công.

Ngay cả những người chỉ trích quy định “Lợi nhuận và Bền vững” cũng không thể bênh vực CLB Man United, bởi sự hoang phí và kém cỏi của họ đã phá vỡ mọi lý lẽ.

Cầu thủ MU hoàn toàn mờ nhạt trước đội khách Newcastle. Ảnh: GETTY.

HLV Amorim, dù thẳng thắn về thử thách đang đối mặt, vẫn kiên quyết giữ vững triết lý của mình: “Chúng tôi biết với kết quả tệ hại, rất khó để thuyết phục được ai. Nhưng tôi sẽ không thay đổi cách làm vì đó sẽ là kết thúc. Nếu thay đổi vì áp lực, mọi chuyện sẽ không còn ý nghĩa”.

Những lời nói dũng cảm không thể che lấp thực tế rằng CLB Man United nhập cuộc với sự run rẩy của một đội bóng đang rơi tự do. Hàng thủ của họ bị xé toạc chỉ sau bốn phút với pha đánh đầu dễ dàng của Isak sau đường tạt bóng của Lewis Hall. Những khoảnh khắc tệ hại của hàng thủ tiếp tục kéo dài, trong khi tuyến giữa bất lực trước sức mạnh của Newcastle.

Cả khi Man United có chút khởi sắc trong hiệp hai, họ vẫn không thể làm gì đủ để thay đổi cục diện. Newcastle hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Đội bóng của Eddie Howe được tổ chức tốt, chơi kỷ luật và sắc nét – những phẩm chất mà CLB Man United hoàn toàn thiếu.