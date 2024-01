Mourinho tiết lộ nhiều thông tin chưa từng có

Cựu HLV của Chelsea và Manchester United, Jose Mourinho đã được liên hệ dẫn dắt CLB khác khi đang làm HLV trưởng AS Roma. Chiến lược gia lừng danh người Bồ Đào Nha đã lên tiếng về tương lai của mình.

Jose Mourinho đã bác bỏ tin đồn ông đã đàm phán với tuyển Brazil sau khi ông từ chối một thương vụ béo bở sang giải Saudi Pro League của Saudi Arabia hành nghề. Ngoài ra, được sự hậu thuẫn từ giới chủ Saudi Arabia, Newcastle United xem Mourinho là sự thay thế tiềm năng cho HLV Eddie Howe.

Tuyển Brazil cũng nhắm đến Mourinho để thay thế cho HLV Tite, người rời đội bóng xứ sở Samba sau World Cup 2022. Mục tiêu hàng đầu trước đây của tuyển Brazil là HLV Carlo Ancelotti đã ký hợp đồng mới với Real Madrid.

Jose Mourinho có một sự nghiệp HLV đáng ngưỡng mộ. ẢNH: GETTY

Mourinho gần đây đã được truyền thông hỏi về khả năng dẫn dắt Brazil và ông đã phủ nhận mọi cuộc đàm phán với Selecao. Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV người Bồ Đào Nha Mourinho cho biết: “Về việc tuyển Brazil mong muốn có tôi, tôi không biết điều đó có đúng hay không, vì họ không nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi đã nói với người đại diện của mình rằng, cho đến khi câu lạc bộ quyết định liệu tôi có ở lại hay không, tôi không muốn biết và cũng không nói chuyện với bất kỳ ai khác”.

Mặc dù Mourinho đã bác bỏ những tuyên bố rằng ông có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil nhưng ông vẫn có thể phải thay đổi công việc. Truyền thông nước Ý đưa tin, lãnh đạo AS Roma đang tìm người thay thế Jose Mourinho, giữa bối cảnh AS Roma thi đấu bết bát ở Serie A mùa này. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định ông vẫn giữ được niềm tin vào giới chủ CLB và mong lòng trung thành của ông với AS Roma sẽ được đáp lại.

Jose Mourinho tiết lộ Netflix sắp trình chiếu bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Mourinho nói, khi mọi người xem xong bộ phim tài liệu, họ sẽ nghĩ rằng ông là một gã ngốc.

Chiến lược gia 60 tuổi người Bồ Đào Nha Jose Mourinho là một trong những HLV xuất sắc nhất làng bóng đá. Với hai chức vô địch Champions League, ba chức vô địch Premier League, một FA Cup, hai chức vô địch Serie A và một chức vô địch La Liga, cùng danh hiệu Europa League, Europa Conference League, Jose Mourinho được xem là người có khả năng dẫn dắt các CLB đến chiến thắng.

Jose Mourinho sẽ tiết lộ những điều chưa ai từng biết về cuộc đời và sự nghiệp của ông. ẢNH: GETTY

Sau chiến thắng 2-1 của AS Roma trước Cremonese tại Copa Italia, Jose Mourinho chia sẻ về loạt phim tài liệu của Netflix: “Thành thật mà nói, tôi không tin điều đó là sự thật, bởi vì đối với tôi sự trung thực và có đi có lại là điều cần thiết. Tôi không có lý do gì để nghĩ rằng gia đình Friedkin (chủ sở hữu AS Roma) không trung thực, không hiểu được sự có đi có lại. Tôi tin tưởng sự trung thực của họ 100%.

Điều đó không có nghĩa là họ muốn tôi ở đây, nhưng tôi không tin rằng họ liên hệ với các HLV khác sau lưng tôi. Tôi sẽ nói cho bạn lý do tại sao. Tôi xin thông báo cho bạn một số tin tức ở đây, loạt phim trên Netflix về tôi sẽ khởi chiếu vào tuần tới, nó sẽ đề cập đến toàn bộ sự nghiệp của tôi, những điều tôi chưa bao giờ nói với mọi người. Trong loạt phim đó, bạn sẽ phát hiện ra tôi hoàn toàn mất trí.

Có những điều chỉ có ở đó mới biết, họ trả lương cho tôi rất hậu hĩnh. Tôi chưa ký hợp đồng với AS Roma nhưng tôi đã hứa dẫn dắt họ và tôi đã giữ lời. Một câu lạc bộ khác đến và muốn tôi phá vỡ thỏa thuận với AS Roma và tôi đã nói không.

Khi bộ phim tài liệu ra mắt , mọi người sẽ nói tôi là một gã ngốc. Khi tuyển Bồ Đào Nha liên hệ với tôi, tôi đã ngay lập tức báo với chủ tịch CLB về điều đó. Khi Saudi Arabia đến, tôi đã ngay lập tức báo với chủ tịch CLB về điều đó.

Đây là lý do tại sao tôi không nghĩ họ nói chuyện với các HLV khác sau lưng tôi, đối với tôi nó không phải như vậy, vì có đi có lại. Tôi sẽ không nói cụ thể điều đó ở đây, tôi đã tiết lộ về nó trong loạt phim của Netflix, về người muốn tôi thất hứa với AS Roma và tôi đã từ chối họ. Tôi nghĩ tất cả những tin đồn được đưa ra đều không đúng sự thật. Tôi tin vào sự có đi có lại. Tôi đã làm điều đó cho họ, họ sẽ làm điều đó cho tôi”.

Mourinho nhiều khả năng sẽ rời AS Roma đến Saudi Arabia tiếp tục sự nghiệp vào cuối mùa giải này. ẢNH: GETTY

AS Roma vừa trải qua một mùa giải khó khăn nữa dưới thời Jose Mourinho. AS Roma đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Serie A, kém Top 4 của Fiorentina 5 điểm và thua đội đầu bảng Inter Milan đến 17 điểm.

Jose Mourinho làm HLV trưởng AS Roma vào năm 2021 sau hai năm gắn bó với Tottenham. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng dẫn dắt Benfica, FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United. Mourinho dự kiến ​​​​sẽ nhận một công việc ở Saudi Arabia khi hợp đồng với AS Roma của ông hết hạn vào tháng Sáu.

PHẠM QUANG