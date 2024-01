Mourinho tới Barcelona sau khi làm rõ thỏa thuận với CLB mới

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 22-1. Jose Mourinho đã bị AS Roma sa thải vào đầu tuần trước. Ngay sau đó có thông tin cựu HLV của Chelsea và Manchester United này “đạt thỏa thuận miệng" dẫn dắt CLB Al Shabab của Saudi Arabia. Tuy nhiên, hiện Jose Mourinho đã loại trừ khả năng trở thành HLV trưởng mới của Al Shabab sau khi bay tới Barcelona vào cuối tuần qua, Mirror viết.

Ronaldo tuyên bố quả bóng vàng mất uy tín sau chiến thắng của Messi (PLO)- Cristiano Ronaldo tuyên bố giải quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or đang “mất uy tín” sau chiến thắng của Lionel Messi.

Jose Mourinho, 60 tuổi đã dẫn dắt AS Roma trong 2 năm rưỡi qua. Nhiều báo cáo cho rằng Mourinho đã sẵn sàng trở thành tên tuổi lớn mới nhất gia nhập giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, với một nguồn tin ở Saudi Arabia còn khẳng định rằng HLV người Bồ Đào Nha đã đạt được “thỏa thuận miệng” với Al Shabab.

Mourinho đã không còn ngồi ghế HLV trưởng AS Roma. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror không thông tin Mourinho tới Barcelona để làm gì. Tuy nhiên, Mourinho hiện đã xác nhận với tờ Marca của Tây Ban Nha rằng không có thỏa thuận nào với Al Shabab và ông cũng sẽ không trở thành huấn luyện viên trưởng của họ trước mắt.

Mourinho đã dẫn dắt AS Roma tới chức vô địch Europa Conference League trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt CLB thành Rome, trước khi thất bại trong trận chung kết Europa League sau trận thua cay đắng Sevilla 12 tháng sau đó.

Tuy nhiên, Mourinho có một khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải hiện tại và vào thời điểm ông bị sa thải, AS Roma đang đứng thứ chín trên bảng xếp hạng Serie A sau khi chỉ thắng một trong sáu trận gần đây nhất.

Chủ sở hữu của AS Roma, Dan và Ryan Friedkin đã đưa ra một tuyên bố xác nhận quyết định chia tay với Jose Mourinho sau thất bại 1-3 của AS Roma trước AC Milan. Friedkin cũng cảm ơn Mourinho vì những khoảnh khắc đáng nhớ mà ông đã mang lại cho AS Roma ở đấu trường châu Âu trong thời gian làm HLV trưởng.

Mourinho xác nhận ông không dẫn dắt CLB Al Shabab. ẢNH: GETTY

Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi thay mặt tất cả những người ở AS Roma cảm ơn Jose Mourinho vì niềm đam mê và sự cam kết mà ông ấy đã thể hiện kể từ khi đến Giallorossi. Chúng tôi sẽ luôn có những kỷ niệm tuyệt vời về vai trò quản lý của ông ấy, nhưng chúng tôi tin rằng, vì lợi ích tốt nhất của câu lạc bộ, cần phải thay đổi ngay lập tức. Chúng tôi chúc Jose Mourinho và những người cộng sự của ông ấy những điều tốt đẹp nhất cho tương lai."

Mặc dù Jose Mourinho đã khẳng định ông sẽ không gia nhập Al Shabab lúc này, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng thừa nhận sẽ đến Saudi Arabia làm việc trong tương lai. Vào mùa hè năm ngoái, Mourinho từng từ chối mức lương cao nhất thế giới dành cho một HLV để dẫn dắt Al Hilal của Saudi Arabia vì ông hứa cam kết gắn bó với AS Roma.

Mourinho là cựu HLV trưởng CLB Manchester United. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho nói trên kênh MBC Egypt TV vào tháng 10 năm ngoái: “Tôi sẽ đến Saudi Arabia vào thời gian rảnh rỗi, tôi tin chắc rằng mình sẽ làm việc ở đó. Tôi không biết khi nào, không ai biết trước được tương lai, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm việc này (đến Saudi Arabia)”.

Mourinho đạt thỏa thuận với CLB mới sau khi bị AS Roma sa thải (PLO)- HLV Jose Mourinho “đạt thỏa thuận miệng” với CLB mới chỉ vài ngày sau khi ông bị AS Roma sa thải.

GIA ĐỊNH