Mourinho vừa tạo ra một câu nói kinh điển khác

Rạng sáng nay (5-9), AS Roma bất ngờ nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Udinese ở vòng 5 Serie A trong thời điểm đội bóng của Jose Mourinho đang chơi thăng hoa nhất.

Chỉ cần đánh bại Udinese thì AS Roma sẽ lên ngôi đầu bảng nhưng đội bóng thành Rome lại bỏ lỡ thời cơ vàng theo cách đầy cay đắng. Ngay đầu trận đấu, AS Roma đã bị Udinese "dội gáo nước lạnh" khi Udogie sớm đưa đội chủ sân Friuli vượt lên dẫn 1-0 ở phút thứ 5.

Kể từ đó, đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho không thể gượng dậy và nhận tiếp 3 bàn thua trong hiệp 2, trong đó có 2 bàn ở thời điểm 15 phút cuối trận đấu từ những pha phản công sắc lẹm của Udinese.

Sau 4 trận đầu mùa, AS Roma của Mourinho chỉ để thua đúng 1 bàn. Nhưng chỉ riêng ở trận đấu này, AS Roma lại bị Udinese chọc thủng lưới đến 4 lần. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã nhận mọi trách nhiệm về thất bại đậm đà 0-4 của AS Roma trước Udinese.

Ông thầy người Bồ Đào Nha ca ngợi khả năng kiểm soát trận đấu của Udinese, đồng thời thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà. Mourinho cũng “không quên tạo dấu ấn cá nhân” bằng một câu nói kinh điển.

HLV Jose Mourinho của AS Roma chia sẻ với DAZN: "Đây là một trận đấu khó khăn. Đó là một trận đấu mà bạn không thể mạo hiểm khi bắt đầu vì họ phòng ngự tốt, họ biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu, họ có thể lực.

Nếu bạn chống lại họ, bạn đã gặp rắc rối. Chúng tôi đã có cơ hội tốt, bắt đầu với Dybala, cầu thủ xuất sắc nhất của AS Roma đêm nay. Nhưng Udinese... mỗi khi họ phản công hoặc họ tạo ra cơ hội là họ lại ghi bàn".

Mourinho từng có một câu nói kinh điển đi vào sách giáo khoa với bình luận: “Khi bạn thắng một trận với tỉ số 10-0, bạn hủy diệt một trận đấu. Nếu bạn thắng 10 trận với tỉ số 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu”. Và sau trận đấu hôm nay, Mourinho lại lên tầm cao mới với một câu nói “chất như nước cất khác”.

Khi được truyền thông hỏi liệu có gì chỉ trích cách điều khiển trận đấu của trọng tài Fabio Maresca không, Mourinho trả lời: “Trọng tài ư? Khi bạn thua 0-4, bạn không nói về trọng tài.

Tôi thích để thua một trận 0-4 hơn là bốn trận với tỷ số 1-0. Điều này thật tồi tệ, cho cả chúng tôi và người hâm mộ. Nhưng đó là cuộc sống và chúng ta sẽ phải tiếp tục”.

Mourinho đặc biệt thất vọng với những sai lầm cá nhân mà các học trò của ông mắc phải, với việc hậu vệ Rick Karsdorp và thủ môn Rui Patricio nằm trong số những người mắc lỗi.

HLV Jose Mourinho nói: 'Chúng tôi đã mắc sai lầm vào những thời điểm tồi tệ nhất của trận đấu. Khi chúng tôi tiến gần đến việc gỡ hòa 1-1, họ lại “khép lại” trận đấu.

Udinese đã thử mọi cách để không cho chúng tôi chơi bóng. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục, AS Roma có 10 điểm. Tất cả chúng tôi đều ở đó, AS Roma muốn tạo ra con đường của riêng mình".

Bất chấp thất bại cay đắng này, AS Roma đang đứng ở vị trí thứ 5 tại Serie A và chỉ kém đội đầu là Napoli đúng 1 điểm. Trận đấu tiếp theo, AS Roma sẽ đối mặt với Ludogorets trên sân khách trong trận mở màn Europa League vào giữa tuần, trước khi đội bóng của Jose Mourinho trở lại Serie A bốn ngày sau đó làm khách trên sân của Empoli.