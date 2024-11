MU - Chelsea: Cần một chiến thắng 03/11/2024 11:27

(PLO)- Tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở vòng 10 Premier League, MU cần một chiến thắng để tiếp tục với mục tiêu giành vé dự Champions League.

BLĐ MU đã hết sức chịu đựng HLV Erik Ten Hag khi MU nhận thất bại 2-1 trước West Ham ở những phút cuối ở vòng 9, ngay trong đêm, MU quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan. 17 triệu euro là cái giá mà MU bỏ ra để phá vỡ hợp đồng với HLV Erik Ten Hag.

HLV Ruben Amorim là người được chọn để kế nhiệm, mục tiêu là dẫn dắt MU trở lại quỹ đạo chiến thắng. Sau khi sa thải HLV Ten Hag, Quỷ đỏ ngay lập tức lấy lại niềm vui chiến thắng khi hủy diệt Leicester City với tỷ số 5-2 ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn, trận đấu này người tạm quyền dẫn dắt MU chính là huyền thoại Van Nistelrooy.

MU vừa lấy lại niềm vui chiến thắng bằng cách hủy diệt Leicester City 5-2 ở Cúp Liên đoàn và cần một chiến thắng trước Chelsea. Ảnh: Getty

Đó là trận đấu chứng kiến MU thi đấu rất khác, các tuyến thi đấu gắn kết và tràn đầy năng lượng, điều này rất lâu rồi CĐV Quỷ đỏ chưa thấy lại. Ở vòng 10 này, MU sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford vẫn dưới sự dẫn dắt của HLV Van Nistelrooy, vì ông Amorim phải đến ngày 11-11 mới tiếp quản MU.

MU hiểu rằng họ cần một kết quả có lợi để tiếp tục mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện tại phòng thay đồ của Quỷ đỏ đang rất hưng phấn. Đụng độ Chelsea sẽ là thuốc thử hữu hiệu vì The Blue đang có phong độ ổn định.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Maresca, Chelsea đang có dấu hiệu hồi sinh đáng kể, The Blue liên tiếp mang về những chiến thắng ấn tượng, sau thất bại 2-1 trước Liverpool ở vòng 8, Chelsea đã lấy lại niềm vui chiến thắng bằng việc hạ gục Newcastle 2-1, Cole Palmer tiếp tục hóa người hùng giúp The Blue hóa giải khó khăn.

Hàng công MU bắt đầu lấy lại cảm giác ghi bàn. Ảnh: Getty

Trong 5 trận đấu gần nhất, Chelsea mang về 3 thắng 1 hòa và 1 thua. Sau 9 vòng đấu, chủ sân Stamford Bridge mang về 16 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu mùa sau sẽ rất gần nếu Chelsea tiếp tục thi đấu với phong độ thăng hoa như hiện tại.

Ở vòng đấu thứ 10 này, Chelsea sẽ hành quân làm khách trên sân Old Trafford của MU, đây là thử thách không mấy dễ chịu cho The Blue, đặc biệt khi MU có HLV mới, lối chơi và phong cách sẽ rất khác so với người Ten Hag. HLV Maresca và các học trò sẽ phải lên rất nhiều kịch bản để đối phó với Quỷ đỏ.

Xét về thành tích đối đầu thì MU đang nhỉnh hơn đối thủ, chỉ tính 5 trận gần nhất thì MU thắng 2 hòa 2 và thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Old Trafford vào tháng 12/2023, MU giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Chelsea đang thi đấu rất ấn tượng khi vừa hạ gục Newcastle 2-1 ở vòng 9 nhưng MU cần một chiến thắng. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, danh sách chấn thương của MU đang kéo dài với những cái tên quen thuộc như Antony, Tyrell Malacia, Harry Maguire, Mason Mount, Luke Shaw, Leny Yoro và Kobbie Mainoo. Chelsea ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng Sancho không thể góp mặt do điều khoản quy định giữa Chelsea và MU. Trận đấu giữa MU và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 3-11.