MU thua nhục nhã không tưởng, Chelsea hòa khó tin

Đêm qua và rạng sáng nay (8-5), hai ông lớn của bóng đá Anh là Manchester United và Chelsea đều nhận kết quả không như ý ở vòng Premier League. Trong khi Manchester United bị Brighton hạ nhục với tỉ số không tưởng 0-4, thì Chelsea lại để Wolves cầm hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2 bàn.

Manchester United bước vào trận đấu với chủ nhà Brighton ở vòng 37 Premier League với hi vọng mong manh lọt Top 4 Premier League. Đội chủ sân Old Trafford cần phải thắng 2 trận còn lại, đồng thời cầu mong Arsenal thua tất cả 4 trận còn lại mới có thể hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Vậy nhưng, nhiệm vụ thắng Brighton mà MU còn không làm được và họ chính thức không còn hi vọng lọt Top 4 Premier League, đồng thời giành suất dự Champions League mùa tới.

MU chơi rất tệ từ đầu mùa bóng đến giờ nhưng đây lại là trận đấu tệ hại nhất của họ. Trong suốt 1 giờ thi đấu, MU chơi như gà mắt tóc và bị đội chủ nhà Brighton hành hạ không thể tin nổi.

Ngay phút 15, lưới của MU đã rung lên sau cú sút xa hiểm hóc của Caicedo khiến thủ môn De Gea chỉ biết bay người trong tuyệt vọng. Suốt những phút còn lại của hiệp 1, MU chơi vô hồn và gần như không gây bất cứ khó khăn nào cho khung thành Brighton.

Bước sang hiệp 2, Rangnick tung Fred và Cavani vào sân nhằm thay đổi tình thế nhưng MU lại có 15 phút đầu tiên thảm họa với việc thủ môn De Gea có thêm 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Hàng thủ MU chơi mơ ngủ để Brighton thoải mái xâm nhập vòn cấm rồi dứt điểm như chốn không người, để rồi Cucurella, Gross và Trossard ghi 3 bàn thắng chóng vánh chỉ trong 15 phút đầu hiệp hai giúp Brighton vượt lên dẫn với tỉ số khó tin 4-0.

Ngay sau đó, Brighton suýt có bàn thắng thứ 5, trong nỗ lực ngăn cản pha dứt điểm cận thành của Alister, Dalot nhoài người phá bóng đi trúng cột dọc khung thành đội nhà ra ngoài.

Phải đến lúc này, MU mới bừng tỉnh tổ chức những đợt tấn công sắc nét về phía khung thành Brighton, trong lúc đội chủ nhà đã chủ động lùi về phòng ngự.

Nhưng với tinh thần thoải mái, thủ môn Robert Sanchez thi đấu như lên đồng cản phá hai phá đánh đầu hiểm hóc và tưởng chừng như bàn thắng là mười mươi của Cavani và Maguire.

Ronaldo và Bruno Fernandes cũng nỗ lực dứt điểm nhưng hoặc bóng đi không chính xác hoặc không đủ hiểm để có thể đánh bại thủ môn Sanchez. Ngay cả khi Cavani đưa được bóng vào lưới Brighton thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thua trận với tỉ số nhục nhã 0-4, Manchester United vẫn giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 58 điểm, hơn đội xếp sau West Ham 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Đây là vị trí có thể giúp Manchester United giành suất dự Europa League mùa tới.

Ở trận đấu trước đó, Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ nhạt nhòa khi bị Wolves cầm hòa 2-2 trên sân nhà Stamford Bridge vào những giây cuối cùng của trận đấu. Lukaku ghi liền 2 bàn trong 3 phút từ phút 56 đến 58 giúp Chelsea vượt lên dẫn trước 2-0.

Đến phút 79, Trincao ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-3 thắp lại hi vọng có điểm cho Wolves. Để rồi đến phút bù giờ cuối cùng 90+7, Coady khiến 4 khán đài sân Stamford Bridge chết lặng khi ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Wolves. Trận hòa tai hại này khiến Chelsea đối mặt với nguy cơ mất vị trí thứ ba vào tay Arsenal.

Chelsea vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm, hơn Arsenal 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. The Blue hơn đội đứng thứ 5 Tottenham 6 điểm và cũng đá nhiều hơn 1 trận. Nếu cứ tiếp tục chơi bạc nhược như vậy, Chelsea có thể văng khỏi Top 4 Premier League vào cuối mùa và mất suất dự Champions League mùa tới.