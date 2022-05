Lỗ kỷ lục, PSG xem xét hợp đồng của Messi

Hôm nay (7-5), tờ Mirror (Anh) thông tin, PSG vừa công bố khoản lỗ 192,4 triệu bảng Anh (224,3 triệu euro) trong mùa bóng trước 2020 – 2021.

Tờ Mirror cho biết, khoản lỗ này không bao gồm việc ký hợp đồng với Lionel Messi từ Barcelona vào mùa hè năm ngoái, cũng như việc PSG đem về hàng loạt các siêu sao khác.

Mirror cho biết thêm, quyết định ký hợp đồng với Messi dưới dạng chuyển nhượng tự do không nằm trong kế hoạch của PSG. Bây giờ, PSG phải xem xét kỹ hợp đồng với ngôi sao người Argentina sau khi CLB nhận khoản lỗ kỷ lục.

Các số liệu tài chính mới nhất của PSG cho thấy, trong chiến dịch đằng sau cánh cửa sân vận động đóng kín vì đại dịch COVID-19, PSG đã mất 31 triệu bảng Anh doanh thu bán vé thông thường, đồng thời chi phí tiền lương tăng 21%.

Đáng chú ý, tổng số tiền lương của PSG phải trả cho các ngôi sao bằng 14 CLB của Ligue 1 cộng lại. Khoản lỗ này diễn ra trước kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, nơi PSG đầu tư rất nhiều vào đội hình của mình.

PSG đã ký hợp đồng với 2 đội trưởng của Barcelona và Real Madrid là Lionel Messi và Sergio Ramos, cùng hàng loạt siêu sao khác. Thủ môn Gianluigi Donnarumma vừa vô địch Euro 2020 cùng tuyển Ý cũng rời AC Milan để đến PSG. Georginio Wijnaldum gia nhập PSG từ Liverpool.

Cả 4 siêu sao này đều đến PSG dưới dạng chuyển nhượng tư do không mất phí nhưng tiêu tốn của PSG khoản tiền lương cực lớn, đó là còn chưa kể phí lót tay cho cầu thủ và người đại diện.

Hậu vệ cánh của Inter Milan Achraf Hakimi và Nuno Mendes cũng gia nhập đội hình của HLV Mauricio Pochettino. Mitchel Bakker là cầu thủ duy nhất thuộc đội 1 PSG chia tay CLB vĩnh viễn trong kỳ chuyển nhượng năm ngoái.

PSG mất khoản doanh thu đáng kể do không giành được chức vô địch Ligue 1 năm ngoái khi họ bị Lille bất ngờ vượt mặt. Mùa này, PSG vô địch Ligue 1 sớm ngay từ tháng tư. Nhưng người hâm mộ đang mất niềm tin vào PSG vào lúc này, nên họ cũng không ăn mừng chức vô địch mà tất nhiên PSG phải có được.

Các báo cáo từ đầu mùa giải này cho thấy, hóa đơn tiền lương của PSG đang ở mức 257 triệu bảng Anh (khoảng 300 triệu euro). Messi đứng đầu danh sách nhận lương của PSG với 35,1 triệu bảng Anh (41 triệu euro) mỗi năm.

Người bạn thân của Messi là Neymar trước đây giữ kỷ lục này với lương 31,5 triệu bảng Anh/năm (36,8 triệu euro). Trong khi đó, Kylian Mbappe hoàn tất Top 3 với lương 21,4 triệu bảng Anh (25 triệu euro).

Vào tháng 3, Messi và Neymar đã bị người hâm mộ la ó trong trận đấu tại Ligue 1 trước Bordeaux sau khi Real Madrid loại khỏi Champions League ở vòng 16 đội. Hai siêu sao người Nam Mỹ đã bị CĐV nhà huýt sáo chế nhạo mỗi khi chạm bóng. Điều đó diễn ra chỉ 1 ngày sau khi fan PSG kêu gọi chủ tịch Nasser Al-Khelaifi từ chức.

Messi đã trải qua một mùa giải kỳ lạ mặc dù anh giành được Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp vào tháng 11 năm ngoái, trước khi xếp thứ 2 sau Robert Lewandowski trong cuộc cạnh tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2021 – The Best. Các báo cáo chỉ ra rằng, Messi không hạnh phúc tại PSG vì không thích nghi được với môi trường sống ở Paris và nhiều lý do khác.

Tình hình tài chính bết bát của PSG đã khiến nhiều người nghi ngờ về việc liệu CLB có đủ tiềm lực giữ chân Kylian Mbappe hay không. Mbappe sẽ hết hợp đồng với PSG sau khi mùa giải này kết thúc.

Truyền thông Pháp đưa tin, PSG đã đề nghị Mbappe gia hạn hợp đồng với mức lương kỷ lục 42,5 triệu bảng Anh/năm (50 triệu euro), nghĩa là nhiều hơn cả Messi. Ngoài ra, PSG cũng trả cho Mbappe khoản phí “lót tay” lên đến 85 triệu bảng Anh (100 triệu euro).

Mbappe được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid, CLB mà anh hâm mộ từ nhỏ. Bất chấp nỗ lực chèo kéo của PSG bằng mức lương khủng khiếp, Mbappe đã bóng gió về việc anh chuyển đến Real Madrid. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Mbappe nói rằng anh đã sẵn sàng rời Pháp.

Trong khi đó, tại Ligue 1, chỉ có 3 CLB gồm Saint-Etienne, Stade Rennes và Dijon là không phải chịu lỗ trong mùa giải 2020 – 2021. Do đại dịch COVID-19, gần như tất cả các CLB châu Âu đều chịu tổn thất lớn về mặt doanh thu trong chiến dịch 2020 – 2021.

Manchester United thông báo họ ghi nhận khoản lỗ 92,2 triệu bảng Anh. Tiếp đó, Juventus, CLB đã bán Cristiano Ronaldo cho MU đã mất 179 triệu bảng Anh so với mùa trước, nhiều hơn đội chủ sân Old Trafford đến 86,8 triệu bảng Anh.

Con số này cho thấy khoản lỗ của Bianconeri cao hơn 134% so với mùa giải 2019 – 2020. Juventus cũng chứng kiến khoản nợ của CLB tăng 3,4 triệu bảng Anh và hiện họ nợ 332 triệu bảng Anh.

Tình hình tài chính của Juventus chưa ảm đạm bằng Barcelona khi đội chủ sân Nou Camp còn đứng trước bờ vực phá sản. Gã khổng lồ xứ Catalan lỗ 413,2 triệu bảng Anh mùa trước, nhiều hơn MU đến 321 triệu bảng Anh.

Trong khi Barca là một ví dụ điển hình trong cơn khủng hoảng tài chính do COVID-19, các CLB từ khắp châu Âu cũng ghi nhận khoản lỗ kỷ lục. MU và các CLB ở Premier League còn được hưởng lợi từ bản quyền truyền hình rất lớn của giải đấu, còn Borussia Dortmund thì không được may mắn như vậy.

Borussia Dortmund phụ thuộc nhiều vào doanh thu trong ngày thi đấu của đội với các CĐV đến sân chật kín. Nhưng việc các sân vận động đóng cửa không đón CĐV vì COVID-19 khiến Dortmund lỗ ròng 62,7 triệu bảng Anh so với mùa trước.

Báo cáo từ truyền Ý cho thấy, nhà vô địch Serie A Inter Milan lỗ 10 triệu bảng Anh mỗi tháng ở mùa trước. Điều đó có nghĩa khoản lỗ của Inter Milan cũng gần tương tự với Juventus.

CLB lớn duy nhất có lợi nhuận trong mùa 2020 – 2021 là Real Madrid nhưng nó cực kỳ khiêm tốn chỉ… 1 triệu bảng Anh. Điều này đến phần lớn do Real Madrid không chi tiêu gì cho thị trường chuyển nhượng trong những mùa gần đây và một số lượng đáng kể cầu thủ rời đội.

Những năm gần đây, Real Madrid dồn tiền đại tu sân vận động Santiago Bernabeu nên họ thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” và nó tỏ ra khá hiệu quả.