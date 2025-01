Gia đình tỉ phú Vichai đòi Leonardo bồi thường 2,7 tỉ USD 12/01/2025 14:17

Gia đình tỉ phú Vichai, người Thái Lan đòi công ty Leonardo của Ý 2,15 tỉ bảng Anh, tương đương 2,7 tỉ USD. Nguyên nhân là công ty Leonardo đã chế tạo máy bay trực thăng gặp lỗi, gây nên cái chết của tỉ phú Vichai, chủ sở hữu CLB Leicester City năm 2018 trong vụ tai nạn ngay bên ngoài sân King Power.

Trong phiên tòa tại London ngày 10-1-2025, phía đại diện gia đình tỉ phú Vichai buộc công ty Ý Leonardo phải bồi thường 2,7 tỉ USD. Số tiền này bao gồm tiền bồi thường thiệt hại sau cái chết của ông Vichai và những thiệt hại vật chất lẫn tinh thần khác của tỉ phú Vichai và trong đó có cả những người qua đời trong vụ tai nạn ngay bên ngoài sân vận động King Power của Leicester.

Điều tra của Anh cho biết phi công Schaffer không mắc lỗi điều khiển. Ảnh:D.M

Tòa án London cho biết đây là một cuộc chiến pháp lý thuộc loại lớn nhất trong lịch sử tòa án London.

Công ty Leonardo của Ý là công ty sản xuất máy bay trực thăng, chiếc trực thăng chở tỉ phú Vichai là loại AW169 gặp sự cố ngay khi cất cánh phía sát bên ngoài sân nhà của CLB Leicester City. Vụ tai nạn này làm chết phi công Erick Swaffer, bạn gái của viên phi công này là Izabela Roza, ông Vichai cùng hai trợ lý của ông là Nusara Suknamai và Paveporn Punpare.

Sau đó cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB) kết luận trong bản báo cáo kết quả điều tra cho biết: Đó không phải là lỗi của phi công mà là do trục quay phần chong chóng đuôi máy bay gặp vấn đề kỹ thuật không thể kiểm soát được chiếc AW169 dẫn đến sự cố rơi và giết chết toàn bộ người trong máy bay.

Vị trí (vòng tròn đỏ) chiếc trực thăng AW169 rơi bên ngoài sân King Power. Ảnh:D.

Chính vì kết quả điều tra này, gia đình của tỉ phú Vichai kiện và đòi công ty Leonardo bồi thường thiệt hại. Trong khi đó đại diện công ty sản xuất trực thăng Ý Leonardo cho biết: “Mọi thông số kỹ thuật của của chiếc AW169 đều ở mức độ bình thường và an toàn khi bay. Nó cũng tuân thủ mọi yêu cầu của an toàn bay và những đòi hỏi về độ an toàn của thiết bị và các phụ tùng đi kèm".

Leonardo sẽ thành lập tổ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của công ty trước yêu cầu đòi bồi thường 2,7 tỉ bảng Anh của gia đình tỉ phú Vichai. Tỉ phú ngành kinh doanh các mặt hàng miễn thuế của King Power tiếp nhận CLB Leicester City năm 2010, vô địch ngoại hạng Anh năm 2016.