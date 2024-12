Leicester City – Man City: Bắt buộc phải thắng 29/12/2024 11:03

Sự nghiệp cầm quân của HLV Pep Guardiola đang rất khó khăn khi đương kim vô địch Man City rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Từ ứng cử viên vô địch, hiện tại Man City bị đá văng ra khỏi top 4, giấc mơ lên ngôi vô địch Premier League lần thứ 5 liên tiếp coi như phá sản hoàn toàn.

Có nhiều vấn đề tồn tại trong lối chơi của Man City, phần lớn nguyên nhân đến từ tiền vệ Rodri dính chấn thương trong trận đại chiến với Arsenal. Vắng tiền vệ người Tây Ban Nha, Man City bắt đầu tụt dốc không phanh, ngoài ra, hàng thủ The Citizens cũng dễ bị tổn thương khi liên tiếp để thủng lưới.

Erling Haaland đang mờ nhạt trong những trận đấu gần đây. Ảnh: Getty

Ở vòng 18, dù được đánh giá rất cao nhưng Man City lại để Everton cầm hòa với tỷ số 1-1, trước đó là trận thua muối mặt 1-2 trước MU, ở trận đấu này Man City cũng là đội dẫn trước. Ở mùa giải trước Erling Haaland liên tiếp nổ súng nhưng hiện tại lối chơi của Haaland bị hậu vệ đối phương phong tỏa, không có bóng để dứt điểm, tiền đạo Man City trở nên vô hại. Chưa kể Phil Foden đánh mất chính mình khi phong độ tụt dốc không phanh.

Nhìn chung Man City đang rất khó khăn từ nhân sự đến phong độ, rất may cho chủ sân Etihad ở vòng 19 này chỉ phải làm khách trước Leicester City, đội bóng đang nằm sâu ở dưới bảng xếp hạng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho The Citizens lấy lại niềm vui chiến thắng và trấn an tinh thần cho CĐV.

Về phía chủ nhà Leicester, sau chuỗi trận ấn tượng cùng tân HLV Van Nistelrooy thì “Bầy cáo” trở lại mặt đất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, để thủng lưới 10 bàn và chỉ ghi được 1 bàn duy nhất. Ở vòng 18, trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, Leicester City nhận thất bại 3-1, kết quả này không quá bất ngờ vì hiện tại Liverpool đang áp đảo ở Premier League.

HLV Pep Guardiola đang đối mặt với thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình, Man City bắt buộc phải thắng Leicester City. Ảnh: Getty

Ở vòng đấu 19 này, Leicester City sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà, dù cùng cảnh ngộ vì phong độ xuống thấp nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn, thậm chí vượt trội “Bầy cáo”. Một kết quả trắng tay nữa đang được dự đoán cho Leicester City, nếu tiếp tục mất điểm ở vòng đấu này thì Leicester sẽ mất vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Xét về thành tích đối đầu, thì Man City áp đảo hoàn toàn các chỉ số, nếu chỉ tính 5 trận gần nhất thì Man City thắng 4 thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân King Power, Man City giành chiến thắng tối thiểu.

Sau chuỗi trận thi đấu ấn tượng, Leicester City trở lại mặt đất sau 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, tiếp đón Man City, Leicester City vắng hàng loạt cái tên như Leicester vắng Hermansen, Faes, Ricardo, Ayew, Ndidi, Fatawu vì chấn thương. Trong khi đó Man City cũng thiếu vắng Rodri, Bobb, Ruben Dias, John Stones. Trận đấu giữa Leicester City và Man City sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ 30, ngày 29-12.