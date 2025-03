Chiếc vé World Cup dần xa tầm tay đội tuyển Indonesia 21/03/2025 12:27

Sau khi chia tay đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong vẫn thường xuyên qua lại giữa Hàn Quốc và Jakarta (Indonesia).

Và trận đấu Úc - Indonesia, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong ngồi xem màn hình rộng ở Jakarta. Do về chiều Jakarta kẹt xe, cuối cùng xe chở HLV Shin Tae-yong đến nơi thì hiệp 1 đã kết thúc.

Hiệp 1 kết thúc thì dường như số phận trận đấu đã được định đoạt. 34 phút đầu trận, Úc đã có 3 bàn thắng vào lưới Indonesia.

HLV Shin Tae- yong có mặt xem trực tiếp tại Jakarta khi hiệp 1 kết thúc vì...kẹt xe. Ảnh: Bola

Từ vị trí thứ 3, sau trận thua thảm Úc 1-5, Indonesia rơi xuống thứ 4 bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tức vị trí cuối đi tranh các vòng đấu Play off.

Ba bảng đấu châu Á ở giai đoạn 3 khi kết thúc mỗi bảng xác định hai đội 1 và 2 đi World Cup 2026. Đội xếp thứ 3 và 4 mỗi bảng đi đá Play off. Có tổng cộng 6 đội tham gia các vòng Play off. 6 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội đá vòng tròn 1 lượt (tập trung) để chọn đội nhất mỗi bảng đi World Cup 2026, hai đội nhì hai bảng đá Play off, đội thắng chung cuộc đi đá vòng Play off liên khu vực.

Fan Indonesia vẫn còn dành tình yêu cho chiến lược gia Hàn Quốc. Ảnh: Bola

Sau lượt trận thứ 7, từ vị trí thứ 3, Indonesia rơi xuống vị trí thứ 4. Ngày 25-3 tới, Indonesia (6 điểm) sẽ “sống- chết” với Bahrain cũng có 6 điểm trên sân Bung Karno để nuôi lại hy vọng có vé trực tiếp đi World Cup 2026, thay vì phải qua các vòng Play off rất thách thức.

Jakarta tổ chức truyền hình trực tiếp trận Úc- Indonesia. Ảnh: Bola

Trận Indonesia tiếp Bahrain sẽ là trận đấu cực căng và hứa hẹn sự bùng nổ mãnh liệt. Trận đấu này AFC sẽ cử một nhóm chuyên gia đến sớm lo công tác an toàn trận đấu. Hồi lượt đi, Indonesia hòa Bahrain 2-2 trong một trận mà trọng tài bù giờ 9 phút khiến Bahrain san bằng 2-2 phút 90+9.

Hàng ngàn fan Indonesia tấn công các trang mạng xã hội của LĐBĐ Bahrain, tuyển thủ Bahrain và “dọa giết” nếu tuyển Bahrain đến Jakarta đá lượt về. Bahrain đề nghị AFC bố trí sân trung lập nhưng không thành.

Trở lại với trận Indonesia thua Úc 1-5, nhiều chuyên gia bóng đá Indonesia là các HLV, các cựu tuyển thủ cho rằng HLV Patrick Kluivert đã sai lầm trong đấu pháp.

Báo chí Indonesia nhìn nhận rằng, hồi lượt đi tại Bung Karno, Jackson Irvin của Úc bị phong tỏa và không tỏa sáng được nhưng chiều 20-3 anh là ngôi sao của Úc.

HLV Barito Putera của Indonesia nhận xét: “Dường như tuyển Indonesia rơi vào cái bẫy giăng ra của Úc. Họ giả như nhu nhược, yếu thế (vì thực tế phòng ngự Úc vắng nhiều trụ cột do chấn thương) để Indonesia tấn công và thế là Úc phản công và trừng phạt hiệu quả”.

Cựu đội trưởng đội tuyển Indonesia Agung Setyabudi nói: “Chiến thuật của HLV Patrick Kluivert là quá mạo hiểm, ông ấy quá tự tin tấn công ngay đầu trận vì có lẽ quá tin vào chiến thuật của mình. Ở đây tôi thấy khi Indonesia tấn công dồn dập đã để lộ ra khoảng trống quá nhiều, các bàn thắng Úc thực hiện đều dễ dàng vì khoảng trống ấy”.

Còn cựu tuyển thủ Indonesia, tiền đạo Rachman nói: “Đá với Úc mà chủ động tấn công là sai lầm, Úc lấn lướt mọi mặt. HLV Shin Tae-yong tiếp Úc lượt đi tại Bung Karno, ưu tiên của ông ấy là không thua và đó là phương án hợp lý. Dẫu sao Úc cũng trên cơ Indonesia về mọi mặt, đá tấn công với Úc, tuyển Indonesia có đủ sức gây áp lực 90 phút hay không? Tôi rất hoài nghi.

Trong khi đó,HLV Shin Tae-yong cùng những người bạn Indonesia và những đồng hương Hàn Quốc xem trận đấu trực tiếp qua màn hình lớn tại khu Setyabudi, trung tâm Jakarta. Một chương trình trực tiếp hoành tráng ngoài trời, song Jakarta quá kẹt xe nên hết hiệp 1, HLV Shin Tae-yong mới có mặt.

Xem hiệp 2, HLV Hàn Quốc liên tục ôm đầu, tuy nhiên ông không bình luận gì về trận thua thảm nhất của tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khi báo chí hỏi.