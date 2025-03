Tiền đạo Son Heung-min chỉ trích là được Bộ giải quyết 29/03/2025 14:21

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc, tiền đạo Son Heung-min không thừa nhận tuyển Hàn Quốc thể hiện kém và đổ lỗi hai sân bóng mặt cỏ quá kém.

Hai trận vòng loại World Cup 2026 vừa qua, tiền đạo Son Heung-min và đồng đội được đá sân nhà nhưng không thể thắng nổi Oman và Jordan qua hai trận hòa 1-1 với những “kèo dưới” rất sâu so với tuyển Hàn Quốc.

Tiền đạo Son Heung-min và đồng đội không thể thắng được "kèo dưới" Bahrain.

Cả hai đội tuyển đến từ Trung Đông là Jordan và Oman đều có thứ hạng FIFA dưới 65, nhưng Son Heung-min và đồng đội không thể thắng nổi. Son Heung-min với tư cách đội trưởng đổ lỗi cho sân Goyang và Suwon có mặt cỏ quá tệ, khiến tuyển Hàn Quốc không thể đá tốt.

Son Heung-min là “biểu tượng” là “hình mẫu” của Hàn Quốc mà lên tiếng thì mọi thứ sẽ khác. Sau hai trận hòa đáng thất vọng trước kèo dưới Oman và Jordan, Son Heung-min nói rằng mặt sân chất lượng kém là nguyên nhân tuyển Hàn Quốc không thể đá tốt.

Son Heung- min và đồng đội cũng thất vọng khi không thắng Jordan.

Lời chỉ trích của Son Heung- min được báo chí đăng tải rất nhiều, thế là lãnh đạo gọi đại diện Bộ Thể thao lên để “hỏi chuyện”... Sau cuộc gặp Bộ Thể thao Hàn Quốc với đại diện nhà nước, Bộ Thể thao Hàn Quốc “lệnh” cho tất cả 27 sân vận động thường xuyên diễn ra các trận đấu K-League phải khắc phục chu đáo mặt cỏ và thời hạn là cuối tháng 4, mặt sân phải xanh và đẹp trở lại. CLB nào không khắc phục sân kịp sẽ bị cấm dùng sân làm sân nhà cho đến khi khắc phục tốt.

Các sân bóng Hàn Quốc có mặt cỏ ố vàng do thời tiết lạnh, khô.

Son Heung-min so sánh rằng, lẽ ra hai trận đấu ngày 20 và 25-3 vừa qua phải tổ chức trên sân Seoul vì sân này tuy cỏ cũng ố vàng, khô (do thời tiết quá lạnh) nhưng mặt cỏ còn khá hơn nhiều so với sân Goyang và Suwon.

Son Heung-min nói vậy, nhưng báo chí Hàn Quốc cho biết nguyên nhân hai trận vừa qua phải dời ra sân Goyang và Suwon cách xa Seoul là vì thủ đô của Hàn Quốc đang gặp những vấn đề thách thức về chính trị, xã hội, nhiều khu vực cấm tập trung đông người để cơ quan chức năng dễ kiểm soát tình hình.

Với uy tín lớn của mình, Son Heung-min “phủ đầu” thay vì xin lỗi vì phong độ toàn đội không cao nên không thắng được Oman và Jordan. Cũng nên nhớ rằng sân bóng ở Jordan và Oman cũng đẹp và chất lượng như châu Âu, nhưng họ vẫn thích nghi được mặt sân xấu ở Hàn Quốc. Riêng Jordan đã từng đánh bại tuyển Hàn Quốc ở bán kết Asian Cup 2023.