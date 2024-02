Mua giấy tờ để trục lợi BHXH là vi phạm pháp luật

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ mua bán giấy tờ hưởng trợ cấp BHXH, giấy xuất viện để trục lợi. Hiện nay, tình trạng mua bán các loại giấy tờ này để trục lợi vẫn còn diễn ra.

Chỉ cần vào mạng xã hội Facebook gõ các cụm từ như “giấy nhập viện”, “giấy xuất viện”, “giấy ra viện”… là hàng loạt trang, hội nhóm chuyên cung cấp dịch vụ “giấy tờ trong bệnh viện” xuất hiện. Các trang, hội nhóm này có nhiều lượt theo dõi, thành viên tham gia cũng từ vài ngàn đến vài chục ngàn.

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày các trang fanpage, hội nhóm này có đến hàng chục bài viết, quảng cáo, bình luận giới thiệu về dịch vụ mua bán giấy nhập viện, giấy xuất viện, giấy ra viện…

Các đối tượng tạo rất nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải vào các hội nhóm này với những lời quảng cáo hấp dẫn như giấy bao nghỉ việc, nghỉ việc được hưởng BHXH, dịch vụ hỗ trợ 63 tỉnh, thành… để thu hút người có nhu cầu.

Trong vai người cần mua giấy xuất viện để nghỉ việc, PV đã liên hệ một tài khoản mạng xã hội có tên An Nhiên, người này lập tức gửi số điện thoại và yêu cầu được kết bạn qua Zalo để trao đổi chi tiết.

Sau vài câu hỏi như cần loại giấy nào, muốn làm ở tỉnh, thành nào, BV nào, nghỉ bao nhiêu ngày, loại bệnh gì… thì người này gửi cho PV một mẫu giấy, yêu cầu PV cung cấp thông tin như mẫu. Đồng thời, ra giá 400.000 đồng cho loại giấy mà PV cần.

Khi PV cung cấp đầy đủ thông tin, lúc sau người này gửi lại một file “giấy xuất viện” có đầy đủ thông tin PV cung cấp. Người này thông báo PV kiểm tra lại thông tin, nếu không có sai sót thì sẽ ký tên, đóng dấu mộc của bệnh viện.

Tiếp đó, người này yêu cầu PV chuyển khoản 100.000 đồng vào số tài khoản có tên NBP để đặt cọc tiền vận chuyển.

Khi nhận được tiền cọc, người này sẽ lên đơn và cho biết sẽ ship giấy tờ cùng một chai kem dưỡng tặng kèm, khi nhận thì thanh toán số tiền còn lại cho shipper và không được kiểm hàng.

Tương tự, PV chủ động liên hệ một tài khoản khác có tên Minh Tú để hỏi mua giấy nghỉ bệnh được hưởng BHXH. Người này cũng hỏi vài thông tin, sau đó cung cấp mẫu để PV cung cấp. Người này ra giá 270.000 đồng cho ba ngày nghỉ bệnh được hưởng BHXH.

Trước tình trạng mua bán giấy tờ để trục lợi BHXH, trao đổi với PV, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết việc thanh toán giải quyết các chế độ trợ cấp BHXH (gồm chế độ ốm đau, thai sản), cơ quan BHXH sẽ căn cứ hồ sơ chứng từ bao gồm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú và giấy xuất viện nếu điều trị nội trú.

Đối với giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, trước khi giải quyết, cơ quan BHXH sẽ thực hiện đối chiếu thông tin việc khám chữa bệnh (KCB) của người lao động trên cổng thông tin giám định của cơ quan BHXH. Nếu không có dữ liệu trên cổng giám định thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký mẫu bác sĩ, con dấu của cơ sở KCB (đã đăng ký trước đó cho cơ quan BHXH) hoặc xác minh bằng văn bản với cơ sở KCB nơi cấp giấy.

Đối với giấy xuất viện thì cách thức kiểm tra và xác minh cũng thực hiện tương tự như trên.

Ông Hà cho hay thời gian qua, cơ quan công an cũng đã tổ chức điều tra, xử lý và đề nghị truy tố nhiều cơ sở KCB, người lao động tại Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh, TP về hành vi mua bán giấy nghỉ việc để hưởng BHXH, giấy ra viện để trục lợi Quỹ BHXH, BHYT.

“Người bán giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH, giấy ra viện giả sẽ bị xử lý theo tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017. Đồng thời, người mua giấy giả để thanh toán chế độ ốm đau cũng bị xử lý hình sự về tội gian lận BHXH tại Điều 214 Bộ luật Hình sự 2015. Chính vì thế, cơ quan BHXH khuyến cáo đối với người lao động về việc mua bán các loại giấy tờ để dùng giải quyết các chế độ trợ cấp BHXH là vi phạm pháp luật” - ông Hà khuyến cáo.•

Bị truy tố vì làm giả giấy nghỉ bệnh để hưởng BHXH

Tháng 6-2023, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố tám bị can về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, các bị can đã dùng số điện thoại và tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) để liên hệ, mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh được hưởng BHXH. Mục đích của việc mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh được hưởng BHXH là để nghỉ làm ở công ty nhưng không mất tiền chuyên cần, không mất ngày nghỉ phép năm và được cơ quan BHXH chi trả tiền nghỉ bệnh.

Sau đó, các bị can nộp về phòng nhân sự của các công ty trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để xin nghỉ việc theo chế độ được hưởng BHXH. Khi chưa nhận được tiền BHXH thì các bị can bị công an phát hiện và bắt giữ. PV