Mưa lớn chia cắt quốc lộ 40B, hàng trăm người xếp hàng chờ nước rút

(PLO)- Mưa lớn khiến tuyến quốc lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My ngập sâu, hàng trăm người, phương tiện xếp hàng chờ nước rút để về nhà.

Tối 5-12, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực ngầm sông Trường và ngầm Nước Oa huyện này bị ngập nặng, gây chia cắt.

Đây là tuyến đường độc đạo nối huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (Quảng Nam).

Ghi nhận chiều 5-12, khu vực ngầm Nước Oa (xã Trà Tân) ngập sâu, rất đông người dân và phương tiện không thể lưu thông nên xếp hàng chờ nước rút.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lượng mưa trong hai ngày 4 và 5-12 trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 50-130 mm. Vùng núi phía Nam có nơi cao hơn 150 mm như: Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 172 mm, Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) 185 mm, Hồ Nước Rôn (huyện Bắc Trà My) 250 mm.

Dự báo, trong vài ngày tới, các địa phương tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 80 – 150 mm, có nơi cao hơn 200 mm; các địa phương vùng núi phía Nam phổ biến từ 130 – 230 mm, có nơi cao hơn 300 mm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện chủ động ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao.

Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của nhân dân là trên hết.

