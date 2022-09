Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi ở Thanh Hóa

Chiều 8-9, UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết một số xã trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn diễn ra trong hai ngày 7 và 8.

Mưa lớn đã khiến mực nước sông, suối trên địa bàn dâng cao, nhiều vị trí đập tràn trên tuyến tỉnh lộ 520B bị ngập khiến cho các xã Thanh Hòa, Thanh Quân, Thanh Lâm, Thanh Phong, huyện Như Xuân bị chia cắt tạm thời với trung tâm huyện.

Đáng chú ý, nước ở sông Quyền dâng cao khiến 119 hộ với 430 nhân khẩu của thôn Thanh Sơn bị cô lập với bên ngoài, nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập sâu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Tuất, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, cho hay huyện đã huy động các lực lượng tham gia cùng người dân ứng phó với mưa lũ.

Tại các đập tràn bị nước lũ ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi qua đập tràn lúc mưa lũ đổ về.

Hiện, UBND huyện Như Xuân cũng đã có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu cho người dân ở vùng sâu, vùng xa nếu bị nước lũ cô lập, chia cắt dài ngày. Huy động các lực lượng quân đội, công an và chính quyền các xã giúp đỡ người dân khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời.

Thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ vừa qua, lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Thăng Thọ (Nông Cống) 117,8 mm; Như Xuân, Như Thanh 81,2 mm; Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh) 79,8 mm; Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn) 79,4 mm; Thanh Quân (Như Xuân) 68,6 mm...

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên địa bàn các huyện xảy ra mưa lớn kéo dài.

Nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi

Chiều 8-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 8-9 tại một số nơi trên 100 mm như Cao Răm (Hòa Bình) 264 mm, Yên Lương (Phú Thọ) 125 mm, Hợp Tiến (Hà Nội) 209 mm, Hải Triều (Hưng Yên) 105 mm, Ba Sao (Hà Nam) 101 mm, Tân Bình (Thanh Hóa) 126 mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 113 mm...

Dự báo chiều tối 8-9 đến đêm 9-9, ở khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm và có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.