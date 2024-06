Mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều nơi ở Hải Phòng, Quảng Ninh ‘phố hoá thành sông’ 09/06/2024 14:36

Mưa lớn kết hợp triều cường ở Hải Phòng khiến nhiều nơi 'phố hoá thành sông'. Clip: Ngọc Sơn

Ghi nhận của PLO, mưa lớn liên tục từ khoảng 2 giờ sáng 9-6 khiến hầu hết các tuyến phố ở Hải Phòng ngập lụt nặng. Nhiều tuyến đường ngập sâu tới 30-40 cm, ‘phố hoá thành sông’ như: Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Cầu Đất…

Phố Cầu Đất ngập sâu khiến nhiều ô tô chết máy, không thể di chuyển. Ảnh: Ngọc Sơn

Phố Lê Chân đoạn hướng ra phố Cầu Đất cũng lụt từ sáng sớm nay. Ảnh: Ngọc Sơn

Nước ngập trên phố Cầu Đất, tràn cả vào nhà người dân. Ảnh: Ngọc Sơn

Tại khu vực ngoại thành, tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều địa bàn. Nhiều cánh đồng lụt trắng băng do nước sông dâng cao, hệ thống kênh mương thủy lợi không kịp tiêu thoát nước. Tại các khu vực dân cư giáp đô thị hoặc nơi có các dự án đang triển khai, ngập lụt khá nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, mưa lớn dồn dập với lượng mưa đo được tại thời điểm 3 giờ sáng 9-6 lên tới 200 mm, kết hợp cùng với triều cường 3,8 m gây nên tình trạng ngập lụt. Đến khoảng 11 giờ trưa 9-6, triều cường đạt đỉnh cùng với lũ về nâng mực nước tại các sông lên 4,2 m. Đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Hải Phòng từ đầu mùa mưa bão năm nay khiến nhiều nơi 'phố hoá thành sông'.

Phố Trần Phú đoạn qua khách sạn Pullman trũng nên ngập, nhiều phương tiện không dám đi qua. Ảnh: Ngọc Sơn

'Phố hoá thành sông', một xe ô tô chết máy trên đường Minh Khai. Ảnh: Ngọc Sơn

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng mở ga thoát nước để tăng cường khả năng tiêu thoát nước. Ảnh: Ngọc Sơn

Còn theo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) thành phố Hải Phòng, sáng ngày 9-6, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có mưa to và rất to, rất nhiều quận, huyện ghi nhận được lượng mưa rất lớn, hơn 100 mm (1mm tương đương 1 lít nước/m2). Lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại trạm KTTV huyện Thuỷ Nguyên là 119.2mm; trạm KTTV Trung Trang (huyện An Lão) 108mm; trạm KTTV Chanh Chử (huyện Vĩnh Bảo) 109…

Trận mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng tại các vùng trũng thấp trong đô thị và ven sông. Nguyên nhân gây trận mưa lớn sáng 9-6 do vùng mây đối lưu hoạt động mạnh. Dự báo, tình trạng mưa giông còn tiếp diễn sang ngày 10-6.

Tại Quảng Ninh, mưa lớn trong sáng nay cũng gây ngập ở nhiều nơi. Trong ảnh là khu vực tại một chung cư ở TP Hạ Long

Tại Quảng Ninh, do mưa kéo dài, theo ghi nhận, một số khu vực tại các địa phương đã ngập úng cục bộ như: Thôn 2, xã Quảng Long, huyện Hải Hà; thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà; cầu Khe Mắm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; phường Thanh Sơn, TP Uông Bí...

Bên cạnh đó, một số sông, suối nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại xã Vũ Oai, Kỳ Thượng, Tân Dân, TP Hạ Long; thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ…

Ngập sâu ở khu vực phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh

Khu vực hồ điều hoà TP Uông Bí nước dâng cao quá mặt đường hơn 15cm

Khu vực trung tâm TP Cẩm Phả ngập lụt nghiêm trọng

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, qua theo dõi ảnh rada thời tiết, toàn tỉnh vẫn đang tồn tại mây đối lưu phát triển gây mưa, mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa đến mưa to, dông. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu phát triển tiếp tục gây mưa, mưa vừa đến mưa to và dông cho toàn tỉnh. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn thời gian ngắn các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao.