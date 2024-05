Mưa lớn làm tốc mái 17 căn phòng trọ ở Long An 06/05/2024 08:54

(PLO)- Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm bay mái tôn 17 căn phòng trọ ở Long An.

Sáng 6-5, thông tin từ UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết chiều 5-5 đã xảy ra cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh tạo nên giông lốc xuất hiện trên địa bàn ấp 3.

Mưa lớn kèm theo gió thổi mạnh khiến 17 căn phòng trọ bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: HD

Theo đó, 17 căn phòng trọ của gia đình ông Huỳnh Văn Việt đã bị giông lốc cuốn bay mái tôn, các vật dụng trong nhà của những người ở trọ cũng bị hư hỏng.

Xe cấp cứu bị mái che tiền chế văng ra đè trúng khi cơn mưa lớn xảy ra. Ảnh: HD

Thời điểm này, tại ấp 7, xã Nhị Thành, giông lốc cũng khiến căn nhà tiền chế cặp tuyến Quốc lộ 1 của gia đình ông Mai Hữu Nhân bị cuốn bay chắn ngang Quốc lộ 1.

Vụ việc cũng khiến một cột điện ven đường ngã đổ, dây điện chằng chịt ngã ra chắn ngang Quốc lộ 1. Ngoài ra, một xe cấp cứu đang chở bệnh nhân lưu thông bên làn đường hướng từ huyện Bến Lức về TP Tân An đã bị cả tấm tole lớn rơi ngay đầu xe. Rất may, tài xế xe cấp cứu kịp thời xử lý và dừng lại an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và quân sự xã Nhị Thành cùng huyện Thủ Thừa đã có mặt hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sự cố.

Mưa lớn làm dây điện và mái tôn nhà người dân bay chắn ngang quốc lộ 1. Ảnh: HD

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nguyễn Thanh Truyền, những cơn mưa giải nhiệt sau thời gian nắng nóng kéo dài và kéo theo gió rất mạnh dễ làm ngã cây cối, tốc mái nhà dân.

Vì vậy, người dân cần có phương án và chủ động phòng tránh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cũng như tài sản khi trời mưa, gió lớn, các tai nạn về điện do mưa lớn, gió gây ra ngã đổ khi lưu thông trên đường...

Địa phương cũng cần tăng cường khuyến cáo, cảnh báo trong người dân nâng cao ý thức phòng tránh giông lốc, sét khi mưa chuyển mùa.