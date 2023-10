Mưa lớn ở Quảng Bình làm chìm tàu cá

Vào khoảng 6 giờ sáng 31-10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin tàu cá số hiệu QB-11393TS của anh Nguyễn Tiến Dũng (34 tuổi, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) bị chìm khi đang neo đậu bên Cầu Nhật Lệ 1.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử cán bộ phối hợp với chủ thuyền, người dân địa phương triển khai các giải pháp để trục vớt tàu cá QB-11393TS. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, công tác trục vớt tàu đã hoàn thành.

Các lực lượng và người dân hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm. Ảnh: B.T

Nguyên nhân được xác định ban đầu là do mưa lớn, gió to dẫn đến đắm tàu. Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, nước trên sông Nhật Lệ dâng lên rất cao.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, mưa lớn kéo dài cũng khiến tình trạng sạt lở, ngập lụt và chia cắt cục bộ xảy ra tại một số địa phương tại huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Minh Hóa...

BẢO THIÊN