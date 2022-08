Mùa Vu Lan: Một tập đoàn cho cán bộ nhân viên nghỉ 5 ngày để báo hiếu cha mẹ, người thân

Mọi người có thể dành thời gian đó để về thăm gia đình, ở bên cạnh cha mẹ, những người thân yêu để bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn. Đây là món quà độc đáo nhất trong cộng đồng doanh nghiệp mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Vào dịp đại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất hôm 29-6 vừa qua, cán bộ nhân viên Tập đoàn CT Group đã được mời gia đình đến tham dự để chúc mừng sự thành đạt của con em mình. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của các bậc làm Cha làm Mẹ.

Chương trình “CTer Heart - Tấm lòng người CT” với sự tham gia của toàn thể CBNV

Đồng thời, những ngày này, cán bộ nhân viên Tập đoàn CT Group đang hứng khởi, hạnh phúc khi được tham gia chương trình “CTer Heart - Tấm lòng người CT” – một hoạt động đầy ý nghĩa và độc đáo được cộng đồng người đi làm thích thú cổ vũ cuồng nhiệt.

Khởi động chương trình với buổi hội thảo kích hoạt yêu thương của I-Value. Mỗi người được yêu cầu sử dụng năm ngày sống chậm này để báo hiếu Cha Mẹ, người thương, người ơn của mình, soi rọi lại tâm hồn, suy nghĩ tích cực và yêu thương nhiều hơn.

“Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa với Quỳnh Mai. Thật khó có thể diễn tả hết thành lời được cảm xúc lúc này. Cám ơn lãnh đạo Tập Đoàn đã tổ chức chương trình này.

Xin được gửi lời biết ơn tới cha mẹ, anh chị em thật nhiều và cũng xin nói lời biết ơn đồng đội và ban lãnh đạo, những người luôn lan tỏa những điều tích cực để chúng tôi phát triển toàn diện bản thân, trở thành người có ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Xin cảm ơn CT Group đã tạo ra một môi trường làm việc không nơi nào có được” - Chị Quỳnh Mai, một nhân viên CT Group chia sẻ.

Nói thêm về phần quà đặc biệt này, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group cho hay, Vu Lan báo hiếu là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam và cũng là dịp để thể hiện truyền thống văn hóa đền ơn đáp nghĩa.

“Lòng biết ơn là nét đẹp cốt lõi của nhân loại, con người biết thức tỉnh lòng biết ơn sẽ cảm thấy tâm bình an. Hãy sống xoay quanh chữ “biết ơn”.

Người biết ơn cha mẹ đó là người hiếu thảo; biết ơn ông bà, anh chị, là người hiếu thuận; biết ơn thầy cô giáo, những người dạy mình là người lễ phép; biết ơn xã hội là người có trách nhiệm; và nếu biết ơn cả ông trời là người hạnh phúc.

Những ngày này, bạn có thể soi rọi lại bản thân, đánh thức những hạt giống thiện lành bên trong và cùng đi gieo hạt.

Hãy cùng chung tay xây CT Group thành một nơi mà một nhân viên bình thường cũng có thể có cuộc sống vĩ đại, nơi mà mỗi người đều là một nhà lãnh đạo không chức danh...” - ông Chung nhắn gửi.

Ngày 11-8-2022 vừa qua, CT Group đã thắng tuyệt đối trong cuộc đua giành giải thưởng danh giá Best Companies to Work for in Asia 2022 - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022, do tạp chí hàng đầu châu lục – HR Asia bình chọn với số điểm gần như tuyệt đối (94%), vượt xa rất nhiều so với điểm trung bình của Việt Nam.