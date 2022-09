Mức lương đáng kinh ngạc của MU sau mùa hè bùng nổ

Manchester United đã chi rất nhiều cho thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay trong mùa giải đầu tiên HLV Erik ten Hag nắm quyền tại Old Trafford. Và kể từ khi chiến lược gia người Hà Lan chuyển đến "quỷ đỏ" thành Manchester từ Ajax, hóa đơn tiền lương của CLB đã phình to đáng kinh ngạc.

Hóa đơn tiền lương của Manchester United đã tăng vọt sau một mùa hè chi tiêu khổng lồ để gia cố đội hình ‘quỷ đỏ’, bất chấp sân Old Trafford đã chia tay nhiều siêu sao hưởng lương cao. Mùa hè năm nay, MU đã chi 215 triệu bảng Anh đem về 6 cầu thủ.

Antony, Casemiro, Lisandro Martinez và Tyrell Malacia đều cập bến Old Trafford với mức phí đáng kể, trong khi Christian Eriksen và Martin Dubravka lần lượt được ký hợp đồng với “quỷ đỏ” theo dạng chuyển nhượng tự do và cho mượn.

6 cầu thủ này đã khiến ​​hóa đơn tiền lương của MU tăng vọt lên mức cao hơn, với tổng gói lương gần 400 triệu bảng Anh. Cụ thể, theo các chuyên gia tài chính bóng đá của Off The Pitch Revenue United, hiện MU phải chi 385 triệu bảng Anh tiền lương cho các cầu thủ.

Một số cầu thủ kiếm được nhiều tiền ở MU đã rời đi trong mùa hè này. Bản hợp đồng kỷ lục lịch sử của MU, Paul Pogba vẫy tay chào tạm biệt Old Trafford để trở lại Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng, còn Nemanja Matic, Edinson Cavani, Juan Mata hay Jesse Lingard cũng rời Old Trafford dưới dạng cầu thủ tự do.

Hóa đơn tiền lương của MU lẽ ra có thể còn giảm hơn nữa với sự ra đi dự kiến của cầu thủ giành 5 quả bóng vàng thế giới Cristiano Ronaldo, người muốn chơi cho 1 CLB có suất dự Champions League thay vì chỉ đá Europa League cùng MU.

Tuy nhiên, siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha không thể ra đi, bất chấp anh được liên kết với Chelsea, Napoli, Atletico Madrid, Bayern Munich và hàng loạt CLB khác. Khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Ronaldo vẫn ở lại “nhà hát của những giấc mơ”.

Dù hóa đơn tiền lương của MU tăng cao nhưng doanh thu dự kiến của “quỷ đỏ” sẽ giảm vì không được dự Champions League, giải đấu đem lại rất nhiều tiền cho mọi CLB tham dự.

Các báo cáo cho thấy, mặc dù MU vẫn được dự đoán sẽ kiếm được khoảng 581,4 triệu bảng Anh trong 12 tháng tới, nhưng con số này thấp hơn doanh thu dự đoán của Liverpool là 602,1 triệu bảng Anh.

MU sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một chút nếu họ lọt Top 4 Premier League mùa này và góp mặt ở Champions League mùa tới. Trong khi nếu có vô địch Europa League, MU cũng chỉ nhận một khoản thưởng rất nhỏ.

MU còn tụt hạng hơn nữa trên bảng xếp hạng doanh thu tại Premier League, với việc đối thủ truyền kiếp cùng Thành phố là Manchester City dự kiến đạt doanh thu cao nhất nước Anh với trị giá 608 triệu bảng Anh.

Tổng doanh thu toàn giải đấu Premier League mùa này dự kiến ​​sẽ đạt mức kỷ lục 5,4 tỉ bảng Anh, tăng 250 triệu bảng Anh so với doanh thu cao nhất lịch sử giải đấu ở mùa 2018 – 2019. Điều này đồng nghĩa doanh thu hiện tại của Premier League còn cao hơn cả trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Mặc dù vậy, một số câu lạc bộ vẫn có thể phải chịu những khoản lỗ lớn trong 12 tháng. Leicester City dự kiến ​​sẽ lỗ cao nhất với 119,5 triệu bảng Anh, trong khi Manchester United cũng cách không xa bao nhiêu với mức thâm hụt dự kiến 117 triệu bảng Anh.